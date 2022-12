El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en sus redes sociales como ‘La Liendra’, actualmente es uno de los ‘influencers’ de los que más se habla en la prensa nacional y en las plataformas digitales por sus constantes polémicas.

El joven paisa suele ser admirado por algunos de sus seguidores por su forma de salir adelante y ayudar a su familia. Sin embargo, también es criticado por los internautas cuando sube contenido alardeando de su dinero.



En estos últimos meses, ‘La Liendra’ ha decidido incursionar en el mundo del ‘stream’ en la plataforma de Twitch. Acá el joven no solo se dedica a jugar videojuegos sino que también le suele hacer entrevistas a otros ‘influencers’.



En esta ocasión, el joven invitó a su transmisión a la modelo para adultos, Aida Cortés. Durante la transmisión, ‘La Liendra’ le propuso a su invitada jugar algunas partidas del juego ‘FIFA 23’ y por cada gol que él anotara, ella se debía quitar una prenda de ropa. La modelo aceptó sin ningún problema la dinámica, sin embargo, ninguno de los dos sabía las consecuencias que esto traería.



Unas horas más tarde, el creador de contenido reportó mediante su Twitter que su cuenta de Twitch había sido suspendida debido a la publicación de contenido inapropiado, específicamente por mostrar un “baile sensual” de Aida Cortés.



“Nos banearon de Twitch por baile sensual, qué p***s, pero rompimos. Solo son unos días gracias a Dios, solo queda aprender de esto y seguir con toda, gracias a los que estuvieron. PDT. No sigan ninguna cuenta, esperen”, escribió el ‘influencer’.



La inapropiada pregunta que le hizo a su novia

Durante una transmisión, el ‘influencer’ le realizó una incómoda pregunta a su novia Dani Duke. “No me quejo haciendo el amor, le voy a preguntar a Daniela, la voy a llamar y le voy a preguntar. Ya mismo, voy a llamar a mi novia, yo necesito saber si yo me quejo, que tal que yo esté diciendo eso acá”, comentó.



Luego, le preguntó telefónicamente a su novia: “¿Cuándo hacemos el amor yo me quejo?”. A Dani Duke no le causó gracia esta pregunta y le respondió: “Bebé ¿Qué es eso?”. Después de unos minutos tratando de convencerla la joven le contestó: “Bebé, obvio no”, haciendo referencia que él no hacía sonidos en la intimidad.

