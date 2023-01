La nueva canción de Shakira con el productor argentino BZRP ha causado todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues la letra es una evidente desfogue de la cantante contra su antigua relación con el hoy ex futbolista del F.C Barcelona ,Gerard Pique, y su novia Clara Chía Marti, quien se presume tuvo que ver con la separación de las celebridades.



El tema ha alcanzado en menos de 24 horas de su estreno los 70 millones de reproducciones, logrando superar a ‘Despasito’ como la canción latina con más vistas en este lapso de tiempo en plataformas como YouTube y Spotify. El ‘boom’ que causó la canción puso en tendencia en Twitter varias referencias que utilizó la barranquillera para dejar claro su punto de vista contra el catalán.



Justamente se posicionaron en los primeros lugares de audiencia palabras como Rolex, Casio, Ferrari y Twingo, utilizadas para realizar una comparativa entre productos de lujo y de bajo costo, una situación que no gustó a algunos por ser un tanto ofensiva



“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, dice el verso de Shakira.



¿Hay indirectas para Clara Chía? Foto: Instagram: @3gerardpique / YouTube: Bizarrap

Así las cosas, la oleada de memes no se hicieron esperar y millones de internautas empezaron a viralizar chistes con imagenes de las anteriores marcas, sobre todo con la de los vehículos, pues en pocos segundos se volvió tendencia el choque entre un Twingo y un Ferrari, luego que el primero cometiera una imprudencia al sali a una carretera de doble sentido.



El video ya había sido publicado hace algunos meses; no obstante, con la canción de Shakira volvió a tener relevancia y hoy ya cuenta con más de 700 mil reproducciones, 10 mil “Me gusta” y cerca de 2 mil retuits de internautas.



“Clara-mente Shakira se inspira en este vídeo”, “Pobre señora se quedó sin pensión”, “Que alguien le haga llegar este video a Piqué”, “pa que vea la dirección no es lo único duro del carrito” y “Le toca empeñar el twingo para pagar el choque”; fueron algunos comentarios de usuarios de internet.



