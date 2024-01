Tuvo una aventura y quedó impactada cuando descubrió quién era en verdad su amante

La historia de Honey Brooks, una modelo australiana de OnlyFans, ha tomado por sorpresa a los usuarios de redes sociales esta semana. Brooks, conocida por su contenido para adultos en la famosa plataforma, vivió una experiencia que supera cualquier ficción.

Durante meses, mantuvo una aventura con un hombre que resultó ser el marido de su mejor amiga, descubriéndolo de manera impactante y tardía.

Brooks ha estado creando contenido adulto en OnlyFans por algún tiempo. En sus redes, frecuentemente promociona su cuenta privada, donde los suscriptores pueden acceder a sus imágenes y videos por una cuota mensual fija.



Nunca imaginó que entre sus fans se encontraría alguien tan cercano a su círculo íntimo. La revelación llegó el 15 de enero cuando, inundada de mensajes de su mejor amiga, descubrió que el marido de esta tenía una cuenta en OnlyFans dedicada a su contenido. Conmocionada, Brooks admitió haber roto el matrimonio de su amiga sin siquiera saberlo.

La naturaleza anónima de OnlyFans, donde los perfiles pueden ocultar la identidad real de las personas, jugó un papel crucial en esta historia. Los usuarios pueden registrarse con nombres falsos y no están obligados a agregar una foto, lo que ofrece un nivel de privacidad significativo.



"No podemos ver ninguna información sobre ellos, solo su imagen (que muchos suscriptores no tienen) y su nombre", explicó Brooks.

La conexión desconocida



El vínculo entre Brooks y el esposo de su amiga comenzó mucho antes de que ella supiera la verdadera identidad de su amante.



Dicho hombre, bajo un perfil anónimo, había estado suscrito a su contenido con clasificación X durante aproximadamente seis meses. Incluso, llegó a pedir una experiencia más íntima, optando por una opción de suscripción llamada “novios”, que permitía una interacción más personal y diaria.



Brooks recordó que, tras pagar tres meses de esta suscripción especial, el hombre "desapareció de la faz de la Tierra", un comportamiento que le resultó extraño hasta que descubrió la verdad.

La conexión se hizo evidente cuando Brooks reconoció el nombre del perfil y lo asoció inmediatamente con el esposo de su amiga. Según relató, en la primera semana el hombre compró todo su contenido disponible, un hecho que le pareció insólito. Habían estado en contacto constante, sin saber ella que estaba involucrándose con alguien tan cercano.

La comunidad en línea ha reaccionado de diversas maneras a esta historia. Algunos comentarios en las redes sociales reflejan una mezcla de sorpresa y reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital.



Frases como “¿No creés que todos los hombres son el novio o el marido de alguien? Vamos, cariño” y “Hoy en día, si tenés un OnlyFans y estás casado, ya estás teniendo una aventura” resuenan entre los usuarios, destacando las complejidades y los desafíos éticos que surgen en el mundo del entretenimiento para adultos en línea.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.