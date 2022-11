Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darles un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.

Desde que conocí a mi suegra siempre me pareció una mujer encantadora, bella, sensual, divertida, pero hasta ahí. Nunca imaginé que me iba a terminar involucrando emocionalmente con una mujer 20 años mayor que yo.

La relación con mi novia ha sido buena. La conocí por medio de un amigo y comenzamos a salir. Pronto me presentó a su mamá, que no aparentaba su edad, y me pareció todo lo que describí con anterioridad. No más. Nos volvimos buenos amigos y, como ellas vivían solas, no había nadie más: ni papá, ni padrastro, nada. Por lo cual, llegué a ser el hombre más cercano a ellas.



Con mi novia tuvimos problemas continuamente por su forma de ser dominante, un poco tóxica, y eso fue lo que hizo que nos separáramos durante cinco meses, pero la chispa se mantenía y ella me buscó. Volvimos sin pensar que la pandemia nos obligaría a vivir en la misma casa. Al principio, no le vi nada malo.

'Volvimos sin pensar que la pandemia nos obligaría a vivir en la misma casa'. Foto: iStock

Mirada va, mirada viene

Por el encierro unas parejas acabaron y otras surgieron. Si no hubiese sido por el covid-19 lo de mi suegra jamás habría pasado. Había una conexión con ella, miradas iban, miradas venían. No la veía con ojos de amigo, sino con ojos de deseo. Las mujeres mayores son las mejores, como dicen por ahí. Ella no era tóxica, era graciosa, trabajadora, muy especial.



Teníamos que convivir todo el día, solamente salíamos para los temas obligatorios como hacer mercado. Una tarde mi novia se fue y me quedé con mi suegra tomándonos unos tragos que hicieron efecto: le confesé que sentía todo tipo de cosas por ella, que la deseaba demasiado, que completaba todo lo que me gustaba en una mujer. Lo cierto es que me siguió la corriente. Terminamos por acostarnos.

(Le puede interesar: 'Así fue como perdí un año académico por vivir una pasión escondida').

'Había sido lo más maravilloso en tema sexual, en tema de conexión, en todo'. Foto: iStock

Cada vez que teníamos la posibilidad, lo hacíamos. Había sido lo más maravilloso en tema sexual, en tema de conexión, en todo. Lo que hizo que me perdiera de amor por esa mujer. Aunque era veinte años mayor, para mí éramos de la misma edad.



Se volvió mi musa, quería todo con ella. No veía con la misma intensidad a mi novia, pues sentía que su mamá era más sensual, empática y abierta en muchos temas.

La culpa en todo momento

El remordimiento nos pegó durante los seis meses de la aventura. Tuvimos mucha cautela, su hija no sospechó nada, pero la culpa siempre estuvo ahí. Incluso pensé en acabar todo y salir corriendo de la casa, pues sabía que con ella no habría nada formal. No podría terminar la relación con mi novia e irme con su mamá; eso nunca en la vida iba a suceder.



No sabía de qué más era capaz mi suegra, aunque tenía sospechas. “Si le hizo eso a la hija con usted teniéndola tan cerca, ¿qué más habrá hecho?”, me dijo un amigo. Ella sabía cómo manejar las cosas mientras que en mi cabeza se armaban unas películas horribles.

(Le recomendamos: ‘Me enamoré a primera vista, pero terminó siendo una pesadilla. La sigo amando’).

De un momento a otro se alejó, no me respondía miradas, menos caricias. Los gestos cómplices antes de vernos y hacer el amor se acabaron. Los momentos en que quedábamos solos y practicábamos medio ‘Kamasutra’ se acabaron.



La obsesión por tenerla se volvió más grande, al igual que los celos, la rabia, el amor, el odio y la culpa. Todo se convirtió en un cóctel de emociones que fue sumiendo mi tranquilidad, incluso pensé en terminar con mi vida.

Solo me dijo que, como todo se dio de una manera inusual, debía llegar a su fin por tranquilidad nuestra. Lo más sano era no continuar. Decidió romper el vínculo por su hija, por su familia, por todo. Creía que su hija era tan buena persona que no merecía algo así.

'La razón se va y solo se escucha al corazón, pues encontré un alma gemela en el sitio menos pensado'. Foto: iStock

Cóctel de emociones

Ahí empezó mi agonía. Por lo general, los duelos se viven lejos de las personas; este era diferente porque debía afrontar un duelo amoroso, viéndola todos los días y teniendo al lado a la otra mujer que también amaba… La culpa es inmensa, pero uno sabe que no es correcto lo que hace o lo que piensa. La razón se va y solo se escucha al corazón, pues encontré un alma gemela en el sitio menos pensado.



La madurez con la que ella ha afrontado las cosas después de vivir nuestra relación ha sido ejemplar. Por mi parte, le reclamé, le peleé, le hice el feo -como dicen por ahí-.

Es muy duro llevarlo porque cuando uno está con una mujer mayor cree que está jugando en las grandes ligas, como en la sección adulta. Al estar con una suegra tan atractiva y una vida ya realizada, la cabeza le hace creer a uno que está en otro rango en comparación con otros hombres.



“Yo pude cabalgar hasta allá arriba”, pensaba. Como se concluyó todo, luego uno cree que volvió a la categoría de principiantes. ¿Qué hacía? Lo más complejo fue el apego sexual. Leí que podía ser más adictivo que cualquier cosa. Eso me pasó.

(No deje de leer: ‘Durante mi primera cita de Tinder se murió el papá del joven con quien salí’).

'Aún recuerdo esos meses con su mamá en los que la pasión nos invadió'. Foto: iStock

Afortunadamente, ya no vivo con ellas. Visito a mi novia en su casa una o dos veces por semana, pero no me quedo toda la noche. Sigo pensando qué será de nuestra relación, solo planeo seguir hasta donde nos lleve el amor.

Por mi bienestar, hasta he tenido arrebatos de separarme de ella también. Solo que ya es mucho más madura, no puedo decir que sea mala, es un ser humano maravilloso. Ahora, me mantengo en esta intensa lucha emocional, cada vez soy más consciente y cada vez más gris. Aún recuerdo esos meses con su mamá en los que la pasión nos invadió.

¿Tiene una historia de amor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos mararb@eltiempo.com y niccor@eltiempo.com y lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.

