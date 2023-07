Tristes se encuentran los locutores de la emisora Tropicana y otras emisoras del país con la repentina noticia de la muerte del locutor ‘Tuto’ Camargo, quien falleció en la mañana de este miércoles 12 de julio en la ciudad de Valledupar, César.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles de EL TIEMPO

Hasta el momento se conoce que murió a causa de un trombo pulmonar, por el que estuvo en coma inducido en una clínica de la ciudad.

También puede leer: Murió Tuto Camargo: esta era la recordada voz del querido locutor de Tropicana

Camargo es reconocido a nivel nacional y en el mundo de la radio por ser uno de los pioneros de los juegos tradicionales decembrinos, popularmente conocidos como ‘aguinaldos navideños’.



El locutor era muy querido por la audiencia de Tropicana, por lo que tras conocer la noticia del fallecimiento, el equipo de trabajo decidió rendirle homenaje.

Falleció a los 54 años Tuto Camargo, nuestro querido locutor de Aguinaldos Tropicana. Paz en su tumba 😔📻https://t.co/kIfvZT4gkg pic.twitter.com/30WaWxRfPn — Tropicana Colombia (@TropiBogota) July 12, 2023

Le puede interesar: Murió Tuto Camargo, el querido locutor de Tropicana conocido por los aguinaldos

Facebook Twitter Linkedin

El locutor estaba radicado en Valledupar. Foto: Redes sociales

En medio del especial, el periodista de Caracol Radio y Tropicana, Vicente Moros, indicó que sostuvo una conversación con ‘Tuto’ Camargo el pasado lunes 10 de julio, sobre las nueve y media de la noche.



“Hablé el pasado lunes con él como a las 9:30 de la noche y me dijo ‘estoy acá en urgencias, me siento como mal, tengo escalofríos. Mañana sigo trabajando’, tenía una obsesión por su labor y estaba muy pendiente de sus emisoras”, aseguró Moros.



También, Vicente Moros contó que le aconsejó a Camargo desplazarse hacia Bogotá, con el fin de recibir atención médica especializada, sin embargo, por su cuadro de salud no pudo desplazarse y falleció repentinamente en la capital del departamento del César.

Lea también: Tuto' Camargo ¿de qué murió el locutor de Tropicana famoso por sus aguinaldos?

Moros compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su amigo, lamentando el pronto deceso, indicando que perdió a su amigo del alma ‘Tuto’ Camargo, además agregó: “dicen que el que tiene un amigo tiene una joya. Dios me dio un gran amigo por muchos años y hoy tristemente se fue hacer radio y aguinaldos al cielo. Te extrañaré mi querido amigo”.



Los demás locutores que participaron en el especial a ‘Tuto’ Camargo, indicaron detalles de su repentino fallecimiento, asegurando: “cogió una infección a través, de una de las heridas que tenía en su cuerpo, fue una muerte muy rápida”.

Más noticias en EL TIEMPO