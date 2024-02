'Tuti' Vega de 'Colombia's Next Top Model' contó que trabajó limpiando casas en EE.UU.

‘Colombia's Next Top Model’ fue un reality show emitido por Caracol Televisión en varias oportunidades, el formato estuvo basado en el popular formato ‘America's Next Top Model’ creado por Tyra Banks.

La versión colombiana del reality show siguió un formato similar, donde varias modelos se internaban en una casa por varias semanas, donde debían cumplir con varios retos como sesiones de fotos, desfiles y otros desafíos diseñados para poner a prueba las habilidades de modelaje, para asegurar su permanencia en el programa de televisión.

Fueron varias las modelos que tras su participación en ‘Colombia's Next Top Model’ continuaron con su carrera en el mundo del modelaje, sin embargo, no para todas se abrieron las puertas que esperaban. Recientemente, se conoció por medio de redes sociales la historia de 'Tuti' Vega, una modelo que hizo parte del reality show en el 2014.



'Tuti' Vega es recordada por su seguridad en las sesiones fotográficas y en los diferentes retos a los que se enfrentaron, y por mantener la alegría en la ‘Top house’, sin embargo, se supo que tras su participación en el reality show, decidió abandonar su país natal e irse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y no todo fue color de rosa, como se esperaba.



Por medio de sus redes sociales, donde acumula más de 20 mil seguidores, la recordada modelo acostumbra compartir detalles de su vida cotidiana y en una de sus recientes publicaciones asegura que en 2019 se mudó a Estados Unidos donde trabajó limpiando casas.

Allí contó que cuándo llegó a Estados Unidos tuvo que trabajar por gran tiempo como empleada de servicio y tras conseguir ahorrar el dinero suficiente para legalizar su situación en el país americano, contrató un abogado para legalizar su situación y poder convertirse en profesora.



Además, en sus redes sociales comparte consejos para los profesionales que desean radicarse en otros países, para que puedan radicar los títulos universitarios, entre otros trucos de educación para niños de primera infancia.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

