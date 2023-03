En esta semana, se ha hablado mucho de la polémica que generó Carolina Cruz cuando se refirió a la explantación de prótesis mamarias. La presentadora comentó en el matutino que le parecía que este procedimiento se estaba poniendo de moda y que, para ella, las mujeres quedaban planas como los hombres.

“Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”, comentó.



Asimismo, añadió: “Entonces, pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible”.



En ese momento, en el programa se estaba llevando a cabo un especial y se encontraban como invitadas Alejandra Giraldo y ‘Tuti’ Vargas, quien también decidió retirarse sus prótesis mamarias.



Varios internautas le han escrito a la influenciadora ‘Tuti’ Vargas, pues mientras Carolina decía sus polémicos comentarios, ella se quedó callada. Por esta razón, decidió hacer un video explicando esta situación.

“A mí no me gusta interrumpir, yo prefiero que las personas hablen, opinen, piensen, no me gusta responder de una manera reactiva frente a ciertos comentarios que pueda que en ese momento me molesten o lo que produzcan en mí. Creo que Caro solamente le hizo alusión a la fisionomía de los hombres porque ellos no tienen glándulas mamarias, por lo tanto, no tiene protuberancia y no tienen volumen en esa parte”, empezó diciendo la famosa colombiana.



Asimismo, aprovechó esta oportunidad para hablar del Síndrome de Asia. “Yo tengo varios videos hablando de la explantación, me parece que si se convertía en una moda, porque hoy en día hay mucha más información al respecto, pues me parece maravilloso siempre y cuando venga por el tema de salud. Entre más información haya de un tema, seguramente se vaya a viralizar y va a tener más exposición… Para mí no fue una moda”, expresó.



‘Tuti’ explicó que en su caso empezó a experimentar síntomas hace 2 años, tenía fatiga crónica, dolor muscular, caída del pelo, insomnio, depresión, entre otras. Luego de realizarse varios exámenes le dijeron que tenía hipotiroidismo. Durante 6 meses estuvo en tratamiento, pero sus síntomas seguían presentes.



En ese momento, ella buscó información en internet sobre el síndrome de Asia y se dio cuenta de que ese podía ser su caso.



“Yo hoy en día no sé si fue el síndrome de Asia o si lo tuve, pero ya llevo dos meses explantada y como me he sentido, físicamente no tengo cómo explicarlo con palabras”, comentó.



Por último, aprovechó esta oportunidad para decir que le parecía terrible como las mujeres se atacaban entre ellas. “Independientemente que alguien tenga una opinión distinta a la de nosotras, no significa que esté mal, si seguramente hay formas de decir las cosas, pero eso no quiere decir que nos pongamos todas a atacar a alguien. Siento que no tenemos que tomarnos nada personal”, concluyó.

