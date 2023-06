En redes sociales, se hizo viral la historia de dos turistas mexicanas, quienes tomaron un taxi en el aeropuerto El Dorado y pensaron que el conductor las había robado por no devolverles las vueltas de un billete de diez mil pesos.

Es común que a la hora de hacer un viaje, las personas calculen los gastos para no excederse durante su estadía. El presupuesto debe estar distribuido en hospedaje, alimentación, entretenimiento y transporte.

Las dos mujeres viajaron al país para conocer los paisajes, los atractivos turísticos y la gastronomía; sin embargo, cuando subieron a un taxi creyeron que "las habían robado".

El inusual momento fue compartido a través de la red social TikTok, el usuario @belesari registró la escena en la que las mujeres no estaban de acuerdo con el taxista por los dos mil pesos que les había cobrado de más.

En el metraje, se observa que las pasajeras comenzaron a pelear con el conductor cuando este no les dio el cambio de dos mil pesos de un billete de diez mil.



El sujeto les explicó a las mujeres que por el recargo dominical debían pagar 2.000 mil pesos. No obstante, las pasajeras no entendían por qué una cuadra atrás el marcador estaba en 72 unidades y después debían cancelar 10.000 mil pesos.

La discusión siguió y el taxista decidió grabar lo que estaba pasando. Las turistas frenéticamente le decían al conductor: "No me puedes grabar, cuando llegue la Policía le vas a dar tu teléfono y quitas la grabación".

En ese instante, el hombre les dijo que vieran la planilla de los precios para tratar de entender un poco mejor que todo estaba bien. "No les he robado ni cien pesos, yo pensé que era aquí bajando, no sabía que tenía que dar la vuelta, igual tranquila que la Policía llegará y me dará la razón".

En el clip se lee la descripción: "Cuando las cuates llegan sin plata para pagar un servicio de taxi ¡Vergüenza!".

Las reacciones por parte de los Internautas no se hicieron esperar, entre los comentarios se encuentran: "No todas las mexicanas somos así", "Cómo les va a decir que diez mil, ¿ustedes no saben cuánto vale esa plata en México?", "Son de Monterrey", "Son casos de la 'Rosa de Guadalupe'", "Qué drama" y "Deja que siga marcando el taxímetro para cobrarles más".

Una de las promesas del hombre fue "vamos a hacer esto viral" y cumplió con lo dicho. La grabación tiene más de 192 mil reproducciones y miles de 'me gusta' en la red social china.

De vendedora informal a estrella del baile en TikTok

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO