En esta producción, que es una de las películas familiares más icónicas de los años 90, Howard Langston, un padre que no pasaba mucho tiempo en su casa, le prometió a su hijo un muñeco de un superhéroe llamado 'Turboman'.



Como el padre se acordó del regalo pocos días antes de que se acercara la Navidad, tuvo que buscar el juguete en todos los supermercados de la ciudad.

Al ser un juguete tan demandado por los niños de Minneapolis, la ciudad en dónde se ambientó la película, estaba agotado. Sin embargo, la única esperanza para que Howard lo consiguiera era un sorteo en el que lo estaban ofreciendo en una radio local. En este concurso ganaba quien tuviese el mejor disfraz de superhéroe, y en él participaron Howard y Myron, un cartero que tenía el mismo objetivo.

Arnold Schwarzenegger, Howard Langston



Este actor que interpretó a Howard Langston, el padre y protagonista de la película, actualmente tiene 75 años. Fue ganador de dos premios importantes del fisicoculturismo en Europa, en los que obtuvo el título de Mr. Europa Júnior (1968) y el Mr. Olympia (siete veces de 1970 a 1975, de forma consecutiva, y en 1980).

Su carrera como actor inició en la década de los años 70 con el documental 'Pumping Iron', en el que se interpretó a sí mismo. Luego, en 1982, participó en 'Conan, el bárbaro'. En 1984, llenó taquillas con 'El destructor', entre otras icónicas producciones. En 1977, fue el ganador del premio Globo de oro a la mejor nueva estrella.

Sin embargo, la vida de este actor no solo ha estado involucrada en el mundo del cine, sino también en el de la escritura, la política, el deporte y los negocios; ya que Arnold, desde 1990 hasta 1993, fue el presidente del Consejo de Salud, Física y Deportes de Estados Unidos.

En el año 2003, fue elegido como Gobernador de California por el Partido Republicano. Sin embargo, luego de siete años ejerciendo el cargo, tras ser derrotado en las elecciones del 2013 por el demócrata Jerry Brown, finalizó su carrera política, de acuerdo con la cadena de noticias británica ‘BBC’.

Durante su periodo como funcionario estatal, impulsó ideas en contra del cambio climático, como por ejemplo la ‘autopista de hidrógeno’, un sistema de carreteras con estaciones de servicio equipadas con hidrógeno para que los automóviles impulsados con ese tipo de gas se pudiesen mover por California con facilidad.

Para el 2023, protagonizará el estreno de la película ‘World of tanks’ y en sus redes sociales, con más de 20 millones de seguidores, demuestra su amor por los viajes, la actuación y el deporte.

Jim Belushi, Santa del Centro Comercial



Este actor, que interpretó al Santa del Centro Comercial de 'Turboman', estudió teatro en la Universidad de Illinois del sur de California. Desde los años 80, participó en películas como ‘Ladrón’, ‘Sahara’, ‘La pequeña pícara', ‘Infierno rojo’ y ‘Abogado del mal’, entre otras.



Además del teatro y la actuación, fue integrante de la banda ‘The Blues Brothers’, agrupación musical que estuvo vigente desde 1975 hasta 1979.

La banda, con la cual Jim publicó canciones como ‘Everybody Needs Somebody to Love’, ‘Sweet Home Chicago’, ‘Soul Man’ y ‘Theme From Rawhide’, aparecía en el programa ‘Saturday Night Live’.

En redes sociales como Instagram, en la que cuenta con más de 200.000 seguidores, se puede ver a este famoso activo con la música y la actuación. De hecho, el pasado 7 de julio de este año, mucho tiempo después de su salida de la banda, hizo un concierto con el cantautor Curtis Sagrado, en Estados Unidos, para homenajear a ‘The Blues Brother’.

Danny Woodburn, Tony el duende



Este actor norteamericano, graduado de la escuela de comunicaciones y teatro de Temple University, en Estados Unidos, empezó su carrera a los 17 años. En ese entonces fue su primer trabajo en el mundo del entretenimiento, en clubes como ‘The Improv’, ‘The Comedy Store’, ‘The Ice House' y ‘Laugh Factory’, de acuerdo con el portal especializado en cine 'Sensacine'.

Las producciones en las que ha participado desde los años 90 han sido ‘Seinfeld’, ‘Espejito espejito’, ‘Unidad ‘Especial 2’, ‘Conan’, entre otras.



Actualmente, tiene 58 años, produce vídeos relacionados con las artes escénicas para la plataforma Cameo y también ha sido premiado por su trabajo en los premios ‘FDR’ (Franklin Delano Roosevelt), entregados a personas con discapacidad en artes y medios visuales.

“Fue genial comenzar octubre organizando la cena anual de premios ‘FDR’ Gala del Disability Rights Legal Center. Me sentí honrado cuando nombraron un nuevo premio en mi honor, el ‘Premio Danny Woodburn Empower’, que fue otorgado a la excelente compañía de actuación @downfordance”, indicó el famoso en su cuenta de Instagram.

Rita Wilson, madre de Jaime y esposa de Howard

Esta actriz y productora se ha desempeñado en el mundo del cine en películas como ‘Sintonía del Amor, ‘Amigas para siempre, ‘Historia de lo nuestro’, ‘La chica del verano’, ‘Texas’, ‘Connie y carla’ , ‘The Trap’ y ‘Dawn Patrol’, entre otras.

Ingresó a la industria desde los años 80 y, a lo largo de su carrera profesional, no solo ha actuado. También es cantante y algunos de sus sencillos son ‘Throw Me a Party’, ‘Songbird’, ‘Trilogy’, ‘Crazy love’ y ‘All I Have to Do is Dream’.

Ha grabado álbumes como el ‘Bigger Picture 2018’, ‘AM / FM 2012’ y este año publicó uno llamado ‘Rita Wilson Now & Forever: Duets’, además de haber cantado con el colombiano Sebastian Yatra para la serie ‘A man Called Otto’, en la que su esposo, el actor Tom Hanks, es protagonista.

Jake Lloyd, el hijo de Howard

Este actor, que en la película interpreta el papel de Jaime Lanstong, a quien Howard le prometió el juguete de 'Turboman', inició su carrera profesional desde los 7 años. Participó en películas como ‘Star Wars’, ‘Apolo 11’, ‘Madison’, ‘Alcanzando las estrellas’, entre otras. Actualmente, está retirado de las pantallas, de acuerdo con 'Sensacine'.

Sin embargo, el acoso que recibió desde muy pequeño por parte de la prensa y de sus compañeros de clase lo terminó aburriendo del mundo de la fama, tanto así que, en el año 2001, se retiró de la actuación.

Fue hasta el 2015 que apareció de nuevo en el ojo público, porque agredió a su madre. Aunque ella no quiso levantar cargos en su contra, el actor fue diagnosticado con esquizofrenia, según lo indica el diario británico 'Daily Mail'. En ese mismo año fue arrestado en Carolina del Sur por conducir de manera imprudente y huir de la Policía.

Finalmente, fue trasladado de la cárcel a un centro psiquiátrico, ya que no está claro cómo se resolvió su caso legal.



Desde entonces, Lloyd ha estado viviendo tranquilamente y fuera de las noticias.



"Se ha acercado más a su familia y todos estamos trabajando duro para ayudarlo con esto", dijo su madre Lisa al diario mencionado.

Sinband, competencia de Howard

David Adkins, más conocido en el mundo del cine como 'Sinband', interpretó al hombre que competía contra Howard por el juguete de 'Turboman' en la radio.



En su carrera, que inició desde los años 80, ha estado en películas como 'El invitado', 'First Kids', 'El hijo del presidente', entre otras.



Sin embargo, la actuación no es su única profesión, ya que también es músico y ha hecho parte de la producción de canciones como 'Rap reunion', 'Deuce and Quarter' y 'Nach and Dance'.

No obstante, en el año 2020, sufrió un derrame cerebral y, aunque todavía no ha muerto, se encuentra en un mal estado de salud.



En un principio, el actor no podía mover su lado izquierdo y luchaba por mantener la cabeza erguida, razón por la cual, inició una terapia intensa en el Instituto de Rehabilitación de California.

