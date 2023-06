Tupac Amaru Shakur conocido artísticamente como '2Pac' o 'Tupac', fue un rapero y actor estadounidense, considerado por muchos como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos.

Según el medio de comunicación estadounidense 'Variety', que dio la noticia el pasado miércoles 31 de mayo, la ceremonia de entrega de la estrella a Tupac se celebrará en Hollywood BLVD el 7 de junio y recibirá el puesto número 2.758 de este famoso paseo.

El presentador de radio de Los Ángeles, Big Boy, encabezará la ceremonia, mientras que el director Allen Hughes y el escritor Jamal Joseph serán los oradores invitados.

"Tupac Shakur fue un rapero, actor, activista, poeta y revolucionario. Este artista icónico ha seguido siendo parte del espíritu de la época durante décadas después de su fallecimiento y continuará siendo una figura cultural importante por muchos años", expresa Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

Tupac Shakur star ceremony set for June 7, at 10:30 am. Livestream on https://t.co/WJ4HCLI6Xn pic.twitter.com/qaPWzN9wbc — Walk of Fame (@WalkofFameStar) May 31, 2023

'2Pac': así fue su legado

Tupac Shakur, nació el 16 de junio del año 1971 en Nueva York, Estados Unidos y falleció el 13 de septiembre del 1996 después de recibir cuatro disparos en Las Vegas, Estados Unidos, por circunstancias aún no esclarecidas. Su prematura muerte truncó una carrera ascendente y contribuyó a elevarlo a la categoría de leyenda del rap.

Aunque su carrera como artista duró solo cinco años, el rapero sigue siendo uno de los artistas más complejos y prolíficos de su generación con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Tupac Shakur, lanzó su álbum debut en 1991 y disfrutó del éxito en las listas con éxitos como 'California Love', 'All Eyez on Me', 'Changes' y 'I Ain't Mad at Cha'.



Por otro lado, álbumes como '2Pacalypse Now', 'Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...' y 'Me Against the World' alcanzaron un gran éxito comercial y crítico. En ellos abordaba temas como la violencia, la desigualdad social, la injusticia racial y a menudo compartía experiencias personales difíciles en su música.

Para el año 2004, su sencillo póstumo Ghetto Gospel, que presenta una muestra de Indian Sunset de Elton John, alcanzó el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido.



La reconocida estrella del hip-hop también incursionó en la actuación, protagonizando películas como 'Juice', 'Poetic Justice' y 'Above the Rim'. Su impacto en la cultura popular y en la industria del entretenimiento es innegable.

En abril de 2017, Tupac fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Esto lo convirtió en el primer artista de hip-hop en solitario en ser reconocido por su inclusión en su primer año elegible.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

