Tupac Shakur, ícono del rap, podría ganar su primer Grammy a 30 años de su muerte

Tupac Amaru Shakur, conocido artísticamente como 2Pac o Tupac, fue uno de los raperos más conocidos en Estados Unidos por su talento en el género musical y ahora podría ser galardonado con su primer Grammy tras casi tres décadas de su fallecimiento.



La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, institución que otorga los Premios Grammy, la semana pasada reveló las nominaciones de los artistas que serán premiados el próximo 4 de febrero del 2024.

En la categoría de ‘Mejor Película Musical’, Shakur está nominado por la serie ‘Dear Mama’, estrenada en la plataforma de ‘streaming’ Hulu, producción que cuenta con cinco capítulos y lleva el título de una de sus más emblemáticas canciones; está dirigida por Allen Hughes y relata la relación que llevaba el artista con su madre, Afeni Shakur.

La cadena de televisión ‘FX’ reveló que el primer episodio estrenado de este producto visual se ha convertido en el estreno más visto de una serie sin guion de la historia.



La noticia de la nominación del rapero a los Grammy concuerda con las eventuales actualizaciones de su asesinato, en las que se desarrollan temas puntuales de las investigaciones que dieron con el arresto de Duane Keith Davis, miembro de la pandilla South Side Compton Crips y principal sospechoso de haber orquestado el homicidio de Tupac en 1996, que se declaró inocente tras su detención en septiembre.

Tupac está en la competencia por el Grammy contra David Bowie, quien murió tras padecer de cáncer en 2016 y está nominado por ‘Moonage Daydream’, y Little Richard, quien también perdió la vida a causa de cáncer en el 2020 y compite con ‘I Am Everything’. Estas nominaciones póstumas para estos artistas agregan emotividad y nostalgia a la ceremonia que se avecina.



La Academia de la Grabación del Grammy otorga en la nominación de esta categoría a documentales musicales y películas de conciertos, reconociendo el trabajo del artista que lo protagoniza, como también el de los productores y director del producto cultural audiovisual, sin tener en cuenta si estos aún viven o no.

La vida de Tupac Shakur

El rapero fue asesinado en 1996 Foto: Instagram: @2pac

Tupac Amaru Shakur nació en Nueva York en 1971 y desde muy pequeño sorprendió a sus familiares y allegados al revelar la pasión que sentía por la composición musical con el fin de reflejar la voz del pueblo. Gran parte de su niñez se desarrolló en diversos viajes por el país noteamericano junto a su madre y sus hermanos.



Consiguió entrar a la escuela de Bellas Artes en Baltimore, donde tuvo la oportunidad de desarrollar su creatividad en el baile y en el rap, lo que lo llevó a apasionarse aún más por el género, haciendo su primera aparición discográfica en 1991 y lanzando su primer disco titulado ‘2pacalypse Now’ en 1992. En el año 1993 se estrena su segundo álbum llamado ‘Strictly 4 my N.I.G.G.A.Z’, con el que se posicionó con varias de sus canciones en el top 15 estadounidense.

En septiembre de 1996, fue herido de gravedad al recibir varios disparos cuando iba en el asiento de copiloto del auto de Suge Knight. Falleció 6 días después, dejando al mundo consternado tras su prematura muerte qué truncó su carrera, pero lo posicionó como una leyenda del rap.

Las anteriores nominaciones de Tupac a los Grammy



Shakur ha sido nominado a siete premios Grammy, siendo este último su segunda nominación póstuma.



Tupac fue nominado en 1995 a ‘Mejor Álbum de Rap’ y ‘Mejor interpretación de Rap Solista’ por la canción ‘Dear Mama’. En 1996 fue nominado a ‘Mejor Interpretación de un Dúo o Grupo’ por ‘How Do You Want It’ y ‘California Love’. En 1999 recibió su primera nominación póstuma a ‘Mejor Interpretación de Rap en Solitario’ por la canción ‘Changes’.

2Pac - Dear Mama

