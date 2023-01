Este jueves 12 de enero ha sido bastante caótico en redes sociales, pues fans de Shakira y del ex jugador del Barcelona, Gerard Piqué, están enfrentados tres la publicación de la BZRP Music Session #53.



Y es que la canción se convirtió en una tiradera en la que Shakira no solo arremete contra su ex pareja, sino también contra su suegra, Clara Chía y la Hacienda española.

Pese a esto tiene más apoyo que críticas, pues, en palabras de muchos, monetizar el dolor causado una experiencia tan difícil como la que pasó es un gran logro.

En medio de esta coyuntura el Papa Francisco, quien suele utilizar su cuenta de Twitter para compartir distintas reflexiones en torno a la fe de la Iglesia, publicó un trino que dio mucho de qué hablar.



“Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas revela el valor que reconocemos al ser humano”, escribió el sumo Pontífice.

Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas revela el valor que reconocemos al ser humano. — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 12, 2023

Aunque él no es segura que va dirigido a la colombiana y muy probablemente corresponda a sus reflexiones habituales, hubo quienes aprovecharon para relacionar el texto con lo ocurrido con el lanzamiento de Shakira y Bizarrap.



Estas son algunas de las respuestas:



“Sí, padre, pero es que él le fue infiel cuando ella dejó de lado su carrera por él y se fue a vivir a Barcelona y allá crió a sus hijos. Él le pagó metiendo a su amante a la casa. No sé, no creo que sea justo ante los ojos de Dios”.



“Padre, pero él le fue infiel EN LA CASA DONDE VIVÍA CON SUS HIJOS. LA MERMELADA PADRE, LA MERMELADA!!!”, haciendo referencia a la teoría de que Shakira descubrió el engaño de Piqué porque cuando regresaba a casa estaba gastado el producto que no era de su agrado, sospechando que una tercera persona lo consumía.



Otros recordaron las palabras de la Biblia que, de hecho, se convierten en mandamiento: “El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio”, citando a Hebreos 13:4.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS