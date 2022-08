La depilación en la zona íntima es realizada por millones de personas en todo el mundo. Ya sean por razones higiénicas o de estética, muchos prefieren su cuerpo libre de vellos.



En el proceso es muy fácil lastimarse o herirse, debido a la sensibilidad de la zona. Dermatólogos y ginecólogos tienen una serie de recomendaciones esenciales a la hora de afeitarse.



Aunque sigue siendo más común la depilación genital en mujeres, cada vez son más los hombres que también optan por esta práctica. Lo que algunas personas no tienen en cuenta es que esta parte del cuerpo debe ser tratada con cuidado, por lo que no debería hacerse a la ligera.



Según Belén Gómez, ginecóloga del Hospital Infanta Leonor, de Madrid, las mujeres tienden a utilizar más las cuchillas. El uso de otras opciones como la cera ha estado disminuyendo porque en los últimos años muchas prefieren el láser.



Lo cierto es que cada método debe realizarse con precaución y teniendo en cuenta algunas claves para evitar la irritación de la piel. Uno de los pasos más importantes es asegurarse que la zona esté hidratada y lista para el cambio.



“La cuchilla, la cera y la crema depilatoria son soluciones rápidas, baratas y accesibles. Consiguen un efecto menos duradero y pueden tener sus problemas a la hora de aplicarlos o en el momento de la salida del nuevo vello”, expresó Gómez para el portal ‘CuidatePlus’.

Métodos

Si la persona prefiere utilizar una cuchilla para afeitar su zona íntima, debe tener en cuenta algunas claves básicas: hidratación, buena visibilidad e higiene. Asegurarse de estirar la piel para evitar causarse heridas.



Esta herramienta puede ser peligrosa porque es fácil hacerse cortes que pueden infectarse, atraer gérmenes o ser la puerta de entrada para una enfermedad de transmisión sexual. Tras la depilación es importante rehidratar y utilizar geles específicos sin alcohol para la limpieza.



La cera es una de las opciones favoritas por muchos. La recomendación general es no calentarla demasiado debido a la sensibilidad de esta parte del cuerpo y para evitar quemaduras. Además, es importante sujetar bien la piel a la hora de realizar los tirones.



Las bandas de la cera deben ser puestas en la dirección en la que crece el vello, sin embargo, al retirarlas hay que hacerlo de manera opuesta. Tras el afeitado, una crema con aloe vera ayudará a evitar irritación.



La ginecóloga Belen Gómez no recomienda el uso de cremas depilatorias en la zona íntima. Según lo que explicó, estas generan dermatitis y esa parte es muy vulnerable.



Otro método muy utilizado es la depilación láser. Aunque es más costosa, es la más higiénica de todas las opciones, siempre y cuando se realice por un profesional y en un lugar certificado.



Recomendaciones

Entre otros trucos extras para obtener un depilado perfecto, está recortar el vello un poco antes de empezar a afeitar. Esto facilitará el trabajo por lo que no habrá irritación.



En caso de utilizar cuchilla, es preferible que sea nueva y no haya sido usada antes en otra parte del cuerpo. También es clave que vaya acompañada de alguna crema, gel o jabón para que se desliza cómodamente.



Es importante depilarse siempre en el sentido en el que crecen los vellos. Si hay algún tipo de afectación o herida, hay que parar inmediatamente.



Además de la dirección, para las mujeres es recomendable empezar por los labios mayores y pasar al monte de venus. Para dejar que la piel respire, a las horas siguientes lo mejor es utilizar ropa suave, de algodón o grande.

