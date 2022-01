Seguramente usted ha tenido que estudiar para una evaluación, un parcial universitario, una presentación en su trabajo, o cualquier otro evento que requiera de su memoria.



Y, seguramente, en medio de su estudio usted repitió la información una y otra vez para memorizarla, pero cuando llegó el momento de practicar una vez más el tema notó que no había memorizado y aprendido los conceptos que necesitaba para su examen o presentación.

Pues bien, el reconocido físico Richard Feynman diseñó un método para ayudarle a aprender y a memorizar información de forma mucho más ágil y sencilla.



Según 'Business Insider', Feynman siempre creyó en la simplicidad. Por eso, decía que las cosas solo se aprenden si la persona logra concebirlas de una forma tan sencilla que hasta un niño podría entenderlas.

“Cuando tu conocimiento de algo se basa en complejas explicaciones y términos sacados de manuales seguramente sea porque en realidad no lo entiendes”, explica el medio citado.



El método Feynman tiene como objetivo simplificar las cosas para que cualquiera lo pueda entender y aprender.



Así las cosas, este método plantea cuatro pasos para que usted logre aprender de forma efectiva, dejando de lado el truco de memorizar la información tal cual como aparece en libros o como le ha sido explicada en una clase.



(Le puede interesar: Estas son las carreras que no tienen matemáticas entre sus asignaturas)

1. Seleccione el tema a aprender

Según 'Business Insider', el primer paso para aplicar el método Feynman es seleccionar el tema o concepto que quiere aprender.



Puede aplicarlo en un complejo concepto matemático o científico, pero también en un tema sencillo que necesite interiorizar.

El primer paso para aplicar el método Feynman es seleccionar el tema. Foto: iStock

2. Explicar el tema a un niño

Una vez seleccionado el tema a tratar, según explica 'BBC', debe escribir todo lo que sabe del tema intentando ponerlo en palabras y términos que hasta un niño podría entender.



Este es tal vez el paso más importante. Cuando esté desarrollando el tema se dará cuenta si puede explicarlo en palabras sencillas. Si no puede hacerlo es porque no comprende el tema lo suficiente como para desglosarlo y explicarlo a alguien más.



(Lea también: El método que Bill Gates, Elon Musk y más magnates usan para aprender)



“Cuando intente desglosar las cosas en ideas sencillas con un vocabulario más llano se dará cuenta si su conocimiento de la materia le permite hacerlo o si llega a lagunas o no es capaz de hacer conexiones o poner ejemplos”, resume ‘Business Insider’.



Si evita usar los términos técnicos del tema y puede reemplazarlos por unos comprensibles, se dará cuenta si realmente interiorizó y entendió el concepto que trata de aprender.

3. Retroceda cuando se vea atascado

Si en el desarrollo del paso dos notó que definitivamente hay algo que no tiene claro y que no puede explicar a otros en términos simples, debe volver al punto de estudio y profundizar en todo aquello en lo que hay lagunas.



“Es en este momento en el que realmente empieza a aprender. Vuelva a la fuente y explore lo que le falta por entender”, indica 'BBC'.



Cada que avance con los temas en los que se siente inexperto, trate de ponerlo en el papel como si lo fuera a explicar a un niño.



(Más noticias: ¿Cuál es la mejor hora del día para aprender?)

Debe volver al punto de estudio y profundizar en todo aquello en lo que hay lagunas. Foto: 123rf

4. Revise nuevamente el material

El último paso del método desarrollado por el físico indica que usted debe revisar toda la información que escribió en la hoja con el fin de aprenderla. Revise que no utilice palabras que otros no entenderían.



(Siga leyendo: Aprender inglés podría ser más fácil y rápido aplicando estos consejos)



Según ‘BBC’, debe leer la información en voz alta para notar si todo es claro o si hay algo confuso.



Si nota que algo no es del todo claro, debe volver a los pasos dos y tres, hasta que finalmente sienta que logró interiorizar el tema.



Recuerde que el aprendizaje no consiste solo en memorizar algo para un examen y olvidarlo en los días siguientes. Aprender significa comprender a fondo y dominar algo de la mejor forma posible.

Tendencias EL TIEMPO

