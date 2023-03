Chris Rowley es un músico británico de 59 años, que se ha vuelto mundialmente famoso por el curioso, pero aparatoso accidente que sufrió al tropezar con su gato. El hombre terminó hospitalizado y con lesiones similares a las de un choque de tránsito.



De acuerdo con declaraciones del medio 'The Mirror', Rowley no tenía movilidad, por lo que nunca logró comunicarse para avisar de su accidente, así que tuvo que esperar 14 horas hasta que su esposa, Jackie Millerchip, llegara a casa.

"Mi teléfono estaba muerto, no podía levantarme, es la sensación más dura, es casi como claustrofobia, no podía salir, no podía ir a ningún lado, ni hacer nada", dijo Rowley al medio.

Millerchip lo encontró la mañana siguiente, tirado al final de la escalera y con graves contusiones, por lo que de forma inmediata llamó a la línea de emergencia en Leicestershire, Reino Unido de donde es la pareja.



El accidente ocurrió en horas de la noche, cuando Rowley se encontraba organizando el segundo piso de su casa.



En ese momento su gato esfinge de seis meses llamado Eric jugueteaba con él, pero en un intento por esquivar al felino, perdió el equilibrio y cayó escaleras abajo.



"No puedo recordar mucho, solo que caí muy rápido, terminó en segundos", afirmó Rowley al 'Mirror'.

El tropiezo con el gato le provocó diferentes lesiones que, según los médicos, fueron tan graves que podían compararse con los traumatismos que sufren las víctimas de un choque vehicular.



El hombre ingresó a urgencias con nueve costillas rotas y varias fracturas en el cráneo, cuello y espalda. Además de la presencia de sangre en su cabeza.



"No podía explicar el dolor. Me di cuenta de que me había cortado la cabeza hasta que vi la sangre, después me dijeron sobre las otras heridas", declaró el hombre en entrevista con el medio anteriormente mencionado.



A pesar del fuerte incidente, Rowley se recupera de manera satisfactoria en compañía de su esposa y el felino, del que dice en redes, es su fiel amigo, compañero y bendición

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

