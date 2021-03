La verdad sobre el 'Triángulo de las Bermudas'... pero del espacio

En los últimos días, el 'Triángulo de las Bermudas', esa misteriosa zona de la Tierra ubicada entre Miami, las Bahamas y Puerto Rico, fue uno de los temas de conversación más popular entre las personas.



Esto se debió a que se retomaron unas declaraciones de John Tarduno, profesor de geofísica de la Universidad de Rochester, hechas en agosto del 2020.



En su momento, se relacionó al académico con la la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos. Sin embargo, Tarduno y la agencia nada tienen que ver.



En un principio, se publicó que Tarduno había dicho que "no me gusta el apodo del 'Triángulo de las Bermudas', pero en esa región, la menor intensidad del campo geomagnético acaba provocando una mayor vulnerabilidad de los satélites a las partículas energéticas, hasta el punto de que podrían producirse daños en las naves espaciales al atravesar en la zona”.



Si bien sus palabras fueron ciertas, el académico no hacía referencia al 'Triángulo de las Bermudas' comprendido en la región norte de América, sino a la Anomalía del Atlántico Sur (o SAA, por las siglas en inglés).



¿Y qué es la SAA? Es una región del espacio exterior sobre el océano Atlántico (entre Brasil y África) en donde los satélites y otros aparatos electrónicos se comportan de manera particular debido a una debilidad del campo magnético terrestre.



Muchos científicos han denominado a esta zona el 'Triángulo de las Bermudas' del espacio', un apodo que no a todos gusta (entre ellos Tarduno) por prestarse para malinterpretaciones.



Hay que decir también que esa zona en el espacio es objeto de estudio no solo de la Nasa, sino de todas las agencias espaciales, pues la comprensión de esta región espacial es fundamental para el funcionamiento de sus distintas misiones, tripuladas y no tripuladas.

