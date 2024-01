Las tres monedas colombianas que pueden valer más de 200 millones de pesos

Los entusiastas colombianos de la numismática, coleccionismo de dinero, títulos de valor y medallas, descubren diariamente nuevas piezas que, debido a sus características particulares, se convierten en objetos de gran interés para ellos.



Estas monedas logran captar la atención de los coleccionistas y multiplican su valor al volverse muy codiciadas en el mercado.

En los últimos años, con la introducción de una nueva serie de billetes y la discontinuación de algunos otros en el país, la colección de este tipo de activos adquirió popularidad en Colombia.



Aunque estas piezas pueden no circular en la vida diaria, representan oportunidades de ganancias significativas para aquellos que abordan el hobby desde una perspectiva de negocio.



No obstante, hay monedas que aún están en circulación en el país y poseen un valor significativamente mayor al de su denominación.

Aunque la mayoría de monedas son de baja denominación, algunos coleccionistas las compran a altos precios. Foto: iStock

Dicha información fue revelada por un 'tiktoker' colombiano, que se especializa en estos temas y quien compartió en sus redes sociales las particularidades de estas piezas que las hacen altamente atractivas para los coleccionistas.



Estas particularidades no siempre se refieren a monedas de colección o ediciones especiales lanzadas por los bancos centrales con motivos conmemorativos. En este caso, dichas condiciones hacen alusión a piezas que presentan 'errores' de fabricación, lo que las convierte en únicas y distintivas entre la masa de monedas comunes.



Las monedas que el creador de contenido compartió son de 50 centavos, 200 y 500 pesos, y su valor podría ascender hasta los 200 millones, dependiendo de su estado de conservación y la demanda del mercado.



El creador del contenido detalló las razones por las cuales estos ejemplares son tan valiosos y cuánto podrían pagar por cada uno.

Moneda de 50 centavos, 1957: La cara de Simón Bolívar



Esta moneda presenta la peculiaridad de que, al girar de forma vertical, el rostro de Simón Bolívar queda invertido, lo cual constituye un error de acuñación. Según la explicación de Darwin López, si la moneda es de dimensiones más reducidas en comparación con las demás del mismo año, podría tratarse de uno de los 11 ejemplares de prueba fabricados en ese periodo, lo que incrementa notablemente su valor.

Moneda de 200 pesos: un punto en el círculo central

Aunque ya ha salido de circulación, esta moneda sigue siendo ampliamente utilizada en Colombia y pertenece a la familia que precedió a la actual. Exhibe un defecto en el círculo central, en el que comúnmente no hay ninguna figura. Sin embargo, en algunas de ellas, se observa un punto similar a los que se encuentran en las cuatro esquinas.



A pesar de que podría considerarse como suciedad o desgaste, los especialistas aseguran que este detalle la convierte en una pieza única y sumamente valiosa.

Moneda de 500 pesos con un objeto al revés

Esta moneda tiene la particularidad que aparece en el árbol de guacarí, el cual se encuentra en el reverso de la pieza. Si al girarla verticalmente el árbol queda invertido, significa que el metal tiene un valor especial para los coleccionistas, ya que se trata de un error de rotación del cuño, según el ‘influencer’.

Defectos de acuñación que convierten monedas en verdaderos tesoros

Estas tres monedas afectadas por errores de acuñación se convierten en auténticas joyas para los coleccionistas y podrían alcanzar precios significativos en el mercado numismático. Si usted tiene pasión por las monedas y posee alguna de estas piezas en su colección, es posible que tenga un tesoro de gran valor histórico y económico.



Recuerde que en el ámbito del coleccionismo de monedas, un error de acuñación puede incrementar drásticamente el valor de las piezas afectadas. Muchas de ellas aún no han sido retiradas de circulación y valen más de lo que se podría obtener con ellas como medio de pago.

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO