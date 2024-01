Tres de cada 10 pruebas de paternidad en Colombia salen negativas: ¿qué debe hacer?

Son muchas las personas que viven con la incertidumbre sobre si sus hijos son realmente suyos. Con el avance de la medicina en las últimas décadas, se han desarrollado exámenes médicos especializados que permiten analizar el ADN de los padres y los hijos , y así poder determinar el grado de consanguinidad.

El centro especializado en este tipo de solicitudes 'LaboratorioGenes', menciona que las pruebas de paternidad son procedimientos que permiten determinar la relación biológica entre dos personas , generalmente para establecer si existe un vínculo de paternidad entre un presunto padre y un hijo.

Un reciente estudio realizado por el Laboratorio de Identificación Humana (LIH) de la Universidad Manuela Beltrán , en Colombia analizó las pruebas de paternidad que allí se realizaron entre los años 2020, 2021 y 2022, aseguran que la investigación reveló que “entre el 31 y 35% de las pruebas practicadas resultaron negativas”.

Tras la publicación, el médico Andrés Gutiérrez, director del Laboratorio de Identificación Humana de la Universidad Manuela Beltrán, aseguró que “ una de cada tres personas no era el padre de la persona que pretendía reconocer”.

“Por ciudades, Bogotá (937), Barranquilla (520), Villavicencio (508), Ibagué (469) y Pasto (269), son las regiones de donde se han procesado el mayor número de análisis de laboratorio, con un 33 % de participación, seguido de las personas entre los 21 y 30 años (30%) y entre los 41 y 50 años (17%)”, mencionó Andrés Gutiérrez.

Además de esto, el director del Laboratorio de Identificación Humana también aseguró que más del 20% de las personas citadas por los juzgados o el Instituto de Bienestar Familiar para realizar dicho examen, no acude a practicarlo.

“Cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar revelan que han sido procesadas más de 6.000 solicitudes de pruebas de paternidad , en el contrato que tiene activo con Medicina Legal para desarrollar este proceso. Sin embargo, sólo 4.316 han podido ser practicadas , pues el 23 por ciento de los padres de familia involucrados deciden no asistir a practicarse el procedimiento”, mencionó.

Dentro de la investigación realizada en la Universidad Manuela Beltrán se analizó casi 5 mil pruebas de paternidad en tres años -mencionadas anteriormente-, y en la publicación de los resultados se aseguró que el 2 % de estos casos llegaron con orden judicial.

En Colombia se los exámenes de ADN principalmente para las pruebas de paternidad. Foto: iStock

¿Qué pasa si la prueba de paternidad sale negativa?

El artículo 248 del Código Civil Colombiano, modificado por el artículo 11 de la Ley 1060 de 2006 , dice lo siguiente: “En los demás casos podrá impugnarse la paternidad probando alguna de las causas siguientes:

Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal;

Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasó por tal, sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título 18 de la maternidad disputada; No serán oídos contra la paternidad, sino los que prueban un interés actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad”.

Sin embargo, cuando una persona, padre o madre tenga la certeza de que su hijo no lo es, por medio de los resultados de una prueba de ADN, tendrá que impugnar y abrir el caso en los 140 días siguientes al conocimiento del resultado , si no toma acciones en este tiempo establecido por la Ley 1060 de 2006, no podrá desprenderse de esas responsabilidades filiales.

Vale la pena destacar que las pruebas de ADN suelen tener una efectividad del 99.9%, y ofrece a sus usuarios resolver sus dudas sobre los parentescos con hijos o padres, ya que son varios casos en los que se realizan este tipo de exámenes especializados.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO