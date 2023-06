La joven Emily McDonald, de Arizona, conocida en TikTok como @emonthebrain, se volvió viral en esta plataforma después de compartir tres cosas que evita hacer para proteger su cerebro, las cuales están respaldadas por la ciencia para mantener este órgano saludable.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

La joven, quien es consultora y entrenadora de mentalidad, empezó su video diciendo que ella nunca toma su teléfono y lo revisa, apenas se despierta. Algo que puede ser un hábito aparentemente inocente que tienen muchas personas, sin embargo, este está relacionado con el estrés.



"Cada vez que te despiertas por la mañana tus ondas cerebrales pasan de zeta a alfa, lo que significa que nuestro subconsciente está en un estado más programable, el contenido que consumes durante este tiempo tendrá un mayor impacto en su forma de pensar y estropea nuestra dopamina por el resto del día”, aseguró.



(No deje de leer: El ‘doctor muerte’ que se drogaba para cirugías y dejó lisiados a más de 30 pacientes).

Otro de los consejos que brindó fue evitar el diálogo interno negativo, pues este puede causar estrés, ansiedad y la disminución de confianza que tiene la persona. Además, este también puede afectar la capacidad de lograr los objetivos y metas que tenga.



"Lo que te dices a ti mismo importa, y cuanto más lo pones en tu cerebro, más se conecta, y lo que está conectado, es lo que manifestamos", explicó.



Por último, la joven neurocientífica le comentó a los internautas que evitarán consumir alimentos ultraprocesados, esto por qué cada vez más hay estudios que respaldan que la comida puede afectar negativamente o positivamente el cerebro. Pero, estos alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de una muerte prematura, demencia y enfermedades cardíacas.



(Le puede interesar: Pánico por video de supuesto fantasma moviendo objetos en hospital de México).

Facebook Twitter Linkedin

Es importante tener una buena alimentación para que su cerebro este saludable. Foto: iStock

"Hay mucha ciencia ahora para respaldar que lo que comes afecta tu cerebro. Los alimentos altamente procesados ​​provocan el envejecimiento del cerebro, y no queremos eso", concluyó.



Este clip se ha vuelto muy popular en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 9.6 millones de reproducciones y miles de comentarios de los usuarios de esta red china.



"Gracias por el primero, voy a empezar a hacer eso"; "Ya reprobé lo primero en la lista"; "Sin embargo, ¿alguien puede decir lo que DEBEMOS hacer cuando nos despertamos? Todo lo que escucho es qué no hacer, por favor, estoy tan confundido", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Video: el emocionante reencuentro de un hombre con su perro tras tres años sin verse

Esperanza Gómez confiesa que le 'pusieron los cachos' con una sobrina que quería mucho

La cruel enfermedad que le devoró la cara y sus manos a una mujer: ‘Sentía mucho dolor’