Tom Jones: 80 años de ‘El Tigre Galés’

El artista británico llegó a las ocho décadas. Los conciertos se pospusieron, pero no su cumpleaños, ocasión para rememorar su icónica carrera.



“Todos ustedes saben cuánto me gusta actuar, pero la seguridad de todos debe ser lo primero”, manifestaba Tom Jones a principios de mayo en un comunicado dirigido a sus seguidores a través de las redes sociales, en el que anunciaba la obligada reprogramación de la treintena de conciertos de la gira que tenía prevista para este verano a causa de la pandemia.

No era un 'tour' cualquiera, si no el de celebración de los 80 años del artista galés, que tendrá que esperar al 19 de mayo de 2021 para iniciar una gira, cuyo primer concierto se celebrará en Alemania, y que lo llevará a recorrer buena parte de Reino Unido y de Europa hasta el 15 de agosto, incluyendo una actuación en Madrid, en el festival veraniego ‘Noches del Botánico’.



Conocido como ‘The Tiger’ o ‘El Tigre de Gales’, Tom Jones es una de las grandes voces masculinas de la historia de la música. Un cantante que, con más de 100 millones de discos vendidos, se ha ganado por méritos propios ser uno de los principales representantes de la música británica en el mundo desde su debut, a mediados de los años sesenta del pasado siglo.



(Lea también: Stevie Wonder: 70 años de una leyenda)

Fue entonces, en plena explosión de la música popular moderna y de la denominada “invasión británica” iniciada por The Beatles y de la que Tom Jones fue uno de los grandes protagonistas, cuando el galés se convirtió en una de las principales estrellas del espectáculo y todo un 'sex symbol', un legado que continúa creciendo después de más de medio siglo de carrera.



Gracias a un inconfundible estilo 'blues' que bebe de la música 'soul' estadounidense, con influencias como Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, Brook Benton, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, Tom Jones ha puesto 36 sencillos en el ‘top' 40 del Reino Unido y diecinueve en las listas de éxitos de Estados Unidos, entre otros 'It’s Not Unusual', 'What’s New Pussycat', 'Delilah', 'Green', 'She’s a Lady’.



Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera artística, destacan un premio Grammy al mejor nuevo artista en 1966 y dos Brit Awards, además de ser nombrado por la reina Isabel II de Inglaterra como Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1999 y, posteriormente, como Caballero ('Sir') en 2006, por su contribución a la música.



(También puede leer: Rita Indiana: el huracán caribeño)

Éxito inmediato

Thomas Jones Woodward nació en Treforest, Pontypridd, al sur de Gales, el 7 de junio de 1940, hijo de Thomas Woodward, que trabajaba en las minas de carbón del valle del Rhondda, y de Freda Jones; abandonó la escuela a los 15 años y pasó por varios trabajos antes de comenzar a cantar en clubes. Para entonces ya se había casado, a la edad de 17 años, con Linda Trenchard, con quien tuvo a su primer hijo, Mark Woodward.



Como cantante y líder del grupo galés Tommy Scott and the Senators, al que se incorporó en 1963, consiguió cierta fama en Gales y realizó varias grabaciones, antes de firmar en Londres con el sello discográfico Decca Records y de que su representante le pusiera el nombre artístico de la película de mayor éxito del momento y con el que se haría célebre.



Su primer sencillo fue 'Chills and Fever', lanzado a finales de 1964, pero el éxito internacional llegó con el siguiente, 'It’s Not Inusual', número uno en el Reino Unido y 'top' diez en Estados Unidos a comienzos de 1965, el gran año de la carrera de Tom Jones, que grabó varios temas cinematográficos, entre otras 'Thunderball' para la película de la saga James Bond del mismo título.



El premio Grammy al mejor nuevo artista que consiguió en 1966 confirmó el espectacular estreno del cantante, que en su exitoso 1965 publicó su álbum debut, 'Along Came Jones', el primero de más de medio centenar entre álbumes de estudio, grabaciones en directo y discos recopilatorios.



(Lea además: Enrique Bunbury habla de 'Posible', su disco más oscuro y personal)

Leyenda de la canción

En 1967 comenzó sus actuaciones en la ciudad estadounidense de Las Vegas, que mantuvo al menos durante una semana al año de forma ininterrumpida hasta 2011. En Las Vegas se forjó su amistad con su admirado Elvis Presley, ‘el rey del rock’.



La fama de Tom Jones creció aún más gracias al exitoso programa de variedades 'This is Tom Jones', emitido entre 1969 y 1971 por el canal ITV en Reino Unido y por ABC en EE. UU; el éxito fue tal que el cantante optó al Globo de Oro al mejor actor de serie de TV en comedia o musical.



Aunque a mediados de la década de los 70 su fama empezó a decaer, Tom Jones nunca dejó de ser uno de los grandes 'crooners', como demostró en sus inicios con canciones míticas como 'Delilah', y continuó editando trabajos musicales a la par que aumentaba su filmografía y apariciones televisivas.



Uno de los mayores éxitos de su carrera llegó en 1999 con el álbum 'Reload', el de mayores ventas de su trayectoria, y en el que incluye duetos con artistas como The Pretenders, The Cardigans, Natalie Imbruglia, Robbie Williams o Zucchero, y en el que destaca la canción 'Sex Bomb', a la postre una de las más representativas de la carrera del artista.



El artista repasó su vida y trayectoria musical en la autobiografía 'Over the top and back', publicada en 2015, a la vez que lanzaba su álbum 'Long Lost Suitcase', el tercero de una trilogía tras 'Praise & Blame' (2010) y 'Spirit in the Room' (2012).

(Le puede interesar: Luis MIguel: 50 años de un sol sin ocaso)

MIRIAM SOTO

EFE REPORTAJES