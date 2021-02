The Weeknd, el artista que empezó en Youtube

“Tiene tantos tipos diferentes de música bajo la manga que los incorpora a su visión. No le interesa lo comercial, pero es uno de los artistas con mayor transmisión en Spotify. Como Prince, marcha a su propio ritmo. Esa es una forma ejemplar de ser un artista”, escribía Elton John en la revista 'Time' para elogiar a The Weeknd, una de las cien personalidades más influyentes del mundo, según la publicación inglesa.

Las alabanzas del célebre músico británico al artista canadiense parecen más que justificadas: ganador de decenas de premios, entre ellos tres Grammy, con sus cuatro álbumes de estudio se ha situado como uno de los artistas de más éxito de la última década y su último trabajo, 'After Hours', es el más escuchado de R&B de todos los tiempos y uno de los más relevantes de 2020.



Otro éxito comercial de The Weeknd, que sin embargo esta vez no se ha visto refrendado por nominaciones a los premios Grammy no obstante ser, 'a priori', uno de los grandes favoritos del año, lo cual provocó el enfado del artista, que acusó a los galardones de ser corruptos y de elegirse mediante un proceso que no es transparente.

“Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia...”, escribió en Twitter el canadiense horas después del anuncio de los candidatos a los principales galardones musicales, que se iban a entregar el pasado 31 de enero y que la pandemia ha retrasado hasta el 15 de marzo.



Pero, mientras llega esa esperada entrega de premios, The Weeknd fue la estrella protagonista del espectáculo musical del Super Bowl celebrado en Tampa, Florida, y en el que el artista recogió el testigo de Jennifer López y Shakira en el mayor evento televisivo del país norteamericano.

La popularidad del artista no deja de crecer, como tampoco lo hace la expectación que despierta cada uno de sus movimientos, desde la colaboración con Rosalía en el 'remix' de 'Blinding Lights', uno de los sencillos número 1 del álbum 'After Hours' y canción más escuchada del año, a su imagen en el videoclip de 'Save Your Tears', con una cara totalmente deformada aparentemente por un exceso de bótox que resultó ser maquillaje.

El artista ya prepara su próximo trabajo. “He estado más inspirado y creativo durante la pandemia de lo que normalmente estoy cuando salgo de gira. La pandemia, el movimiento Black Lives Matter y la tensión por las elecciones han creado en mí un sentimiento de gratitud y cercanía por lo que tengo y por la gente que tengo cercana a mí”, confesaba The Weeknd en un reciente entrevista con el magazín TMRW.

Aún no hay fecha para ese nuevo disco, pero sí la hay para la gira de presentación de 'After Hours', que tuvo que ser cancelada en la fecha originalmente prevista y comenzará el próximo 12 de junio en Vancouver (Canadá) y llevará al artista por buena parte de Canadá, Estados Unidos y Europa hasta 11 de noviembre, cuando actuará en Berlín.



Tres Grammy

Nacido en Toronto (Canadá), el 16 de febrero de 1990, Abel Makkonen Tesfaye alcanzó cierta repercusión a finales de 2010 tras publicar en YouTube las canciones 'What You Need', 'Loft Music' y 'The Morning' con el nombre de The Weeknd, tras lo que publicó tres 'mixtapes' ('House of Balloons', 'Thursday' y 'Echoes of Silence') y colaboró con el rapero Drake en la grabación de su segundo álbum de estudio en apenas unos meses.



Aquellas primeras grabaciones obtuvieron millones de descargas y The Weeknd inició en el Festival Coachella una gira por Estados Unidos en 2012, año en el que firmaría con la discográfica Republic Records y sus primeras canciones se publicaron conjuntamente con el título de 'Trilogy', en el que el artista incluyó además tres canciones originales.

'Kiss Land', su álbum debut, salió a la luz en mayo de 2016 y se estrenó en el segundo puesto de las listas de éxitos de Estados Unidos, con canciones como la que da título al disco, 'Belong the World' o 'Live For', en la que colabora Drake. Su participación en la banda sonora del filme 'The Hunger Games' y colaboraciones con artistas como Sia o Ariana Grande redoblaron su fama.



En 2015, The Weeknd lanzó 'Beauty Behind The Madness', un segundo álbum con el que logró el número 1 y del que saldrían algunos de sus temas de mayor éxito, como 'Can’t Feel My Face', 'The Hills' y 'Earnd It', con los que se convirtió en el primer artista en colocar tres canciones de forma simultánea en los tres primeros puestos de la lista Hot R&B Song de Billboard.



Su segundo disco fue el más reproducido de 2015 y premiado con dos Grammy, al mejor álbum de música urbana y a la mejor interpretación R&B por la canción 'Earnd It', aunque The Weeknd optó al galardón en otras cinco categorías, entre ellas álbum del año y grabación del año por el tema 'Can’t Feel My Face'.



The Weeknd repitió número uno con su tercer álbum, 'Starboy' (2016), por el que de nuevo se llevó el Grammy al mejor álbum de música urbana, y en él destacan éxitos como 'Starboy' o 'I Feel It Coming', además de las habituales colaboraciones con otros artistas, en esta ocasión con Daft Punk, Lana del Rey, Future y Kendrick Lamar.



'After Hours' (2020), con 'Blinding Lights' como gran éxito del álbum, es por el momento el último trabajo de un artista al que la revista 'Time' destacó en 2018 como uno de los líderes de la próxima generación.



MIRIAM SOTO

Efe Reportajes

