Travis Kelce con ‘otras mujeres’ en Las Vegas mientras Taylor Swift está en Australia

La estrella de la NFL, Travis Kelce, se encuentra en el ojo del huracán después de que recientes imágenes lo capturaron en Las Vegas en compañía de mujeres bailarinas que se encontraban en la misma ronda luego de haber visitado a Taylor Swift en Australia. Las mismas fotos, ampliamente difundidas en redes sociales y medios de comunicación, han generado especulaciones y controversia en torno a la relación del jugador de fútbol americano y la reconocida artista.

Kelce, conocido por su destacada carrera en la NFL y su participación en programas de televisión, ha sido objeto de atención mediática en numerosas ocasiones debido a su relación con Swift, una de las estrellas más grandes de la música pop. La pareja ha compartido momentos públicos juntos en eventos y redes sociales, lo que ha generado un seguimiento constante por parte de los fanáticos y los medios de comunicación.

Facebook Twitter Linkedin

Travis Kelce y Taylor Swift. Foto: Redes sociales: Taylor Swift y Travis Kelce

Por ello, no es de sorprender el interés que generó que el novio de Taylor estuvo disfrutando de la fiesta con sus compañeros de los Kansas Chiefs publicada en redes sociales, que se llevó a cabo en LAVO Las Vegas. The New York Post obtuvo fotografías del evento lujoso, que trajo a más invitados que acompañaron al jugador de fútbol americano.



(Siga leyendo: Revelan el diálogo íntimo entre Travis Kelce y Taylor Swift tras triunfo en Super Bowl)



Entre ellos, se encontraban la estrella Patrick Mahomes quien se lo conoce por su posición de mariscal de campo y el productor de música Marshmello, el cual musicalizó la noche poniendo temas hits como el de la banda Queen, We are the Champions, Fight for your Right de Beastie Boys y la tan esperada Love Story de Taylor Swift.

Travis Kelce dancing to ‘Love Story’ in Las Vegas last night pic.twitter.com/5nKnPJpvwz — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) February 26, 2024

Además, el restaurante publicó imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde se observa a Kelce sacando una de las grandes botellas de champán de una caja decorada con un as de picas. Las redes sociales no tardaron en comentar sobre este acontecimiento, sobre todo porque había mujeres bailando encima de la barra alrededor de ellos.



Rápidamente corrieron las especulaciones sobre que el deportista habría aprovechado la ausencia de su pareja para involucrarse en escenarios de excesos. No obstante, algunos fans también lo defendieron con el argumento de que solo estaba en una fiesta con sus amigos.

¿Qué hizo Travis Kelce después de la fiesta donde lo vieron con mujeres?

Además, de acuerdo con el mismo medio citado, Kelce se retiró de la fiesta con sus amigos y se movilizó a otro sitio para continuar conviviendo con ellos. En ese sentido, los fanáticos se quedaron tranquilos y escribieron sus opiniones con mensajes directos a Travis desde la red social de Twitter: "Mas le vale que sea bueno con Taylor", "Tan fuerte y saltarín", "El hombre no tiene ritmo", y "Nosotros amamos a nuestros Chiefs", entre los tantos mensajes.