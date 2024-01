Cómo detectar si realmente tiene trastornos del sueño

Los trastornos del sueño, que afectan a una gran parte de la población, pueden manifestarse de diversas maneras y requerir una atención adecuada. A continuación, le proporcionamos información clave para ayudarle a detectar si realmente está experimentando problemas a la hora de dormir.



La temperatura del dormitorio y su impacto en el sueño

Un estudio realizado por la National Sleep Foundation destaca la importancia de la temperatura en el ambiente de su dormitorio para un sueño óptimo. Según los expertos, la temperatura ideal para un buen descanso es de alrededor de 18.3 grados Celsius.



Además, mantener las luces encendidas durante la noche puede perturbar su ciclo de sueño-vigilia, lo que puede aumentar el riesgo de problemas de salud relacionados con el sueño. Por tanto, asegúrese de crear un entorno adecuado para un sueño reparador.



Mantener las luces encendidas durante la noche puede perturbar su ciclo de sueño. Foto: iStock

El misterio del ronquido

El ronquido es un fenómeno común, pero entender por qué ocurre puede ayudar a resolverlo. Según el especialista en sueño Kent Smith, en una columna en 'The New York Times', las vibraciones que producen el ronquido se deben a una obstrucción en las vías respiratorias cuando el aire no puede fluir correctamente.



Factores como la sequedad o humedad excesiva en el aire, dormir boca arriba o consumir alcohol antes de acostarse pueden empeorar los ronquidos al relajar los músculos y permitir que la lengua obstruya la garganta. Si usted o alguien que conoce ronca con regularidad, es importante considerar estas causas y buscar soluciones.



Las vibraciones que produce el ronquido se deben a una obstrucción en las vías respiratorias. Foto: iStock

El insomnio y sus diferentes formas

El insomnio es un trastorno del sueño que puede manifestarse de diversas maneras. El doctor Alejandro Andersson, neurólogo, explica que el insomnio puede incluir dificultades para conciliar el sueño, despertares tempranos o sueño superficial con múltiples interrupciones durante la noche.



También se considera insomnio cuando uno se despierta por la mañana sin sentirse completamente descansado, a pesar de haber dormido. Existen dos tipos principales de insomnio: el agudo, que suele estar relacionado con situaciones estresantes y temporales, y el crónico, que persiste durante más de seis meses y afecta la calidad de vida.



Detectando el insomnio: síntomas a tener en cuenta

La psicoanalista Constanza Michelson destaca la existencia de dos tipos de insomnio: el neurótico, relacionado con preocupaciones y ansiedades constantes, y el insomnio "quieto", que surgió con la pandemia y se caracteriza por una sensación de estar despierto pero inmovilizado.



El doctor Andersson enumera los síntomas más comunes del insomnio, que incluyen la incapacidad para conciliar el sueño, despertares tempranos, falta de sensación de descanso, somnolencia diurna, irritabilidad, depresión, dificultad para concentrarse y preocupaciones constantes relacionadas con el sueño.

La causa más frecuente de insomnio son las alteraciones emocionales. Foto: iStock

Parálisis del sueño



La parálisis del sueño es un fenómeno que ocurre en la transición entre el sueño y la vigilia, y puede hacer que la persona se sienta incapaz de moverse o hablar una vez que está consciente. Aunque no causa daño físico o neurológico, puede ser una experiencia angustiante.



Andersson explica que a menudo se relaciona con la privación crónica de sueño o patrones irregulares de sueño y se acompaña de síntomas como opresión en el pecho, problemas respiratorios y alucinaciones visuales.



La parálisis del sueño sucede cuando parte del cerebro se despierta mientras el cuerpo permanece temporalmente paralizado. Foto: iStock

Hipersomnio: cuando dormir demasiado es un problema

El hipersomnio se caracteriza por una somnolencia diurna excesiva y la necesidad de dormir en exceso, lo que dificulta la realización de las actividades diarias. Puede estar relacionado con afecciones médicas como la fibromialgia o el hipotiroidismo, el uso de medicamentos sedantes, enfermedades virales como la mononucleosis y trastornos del sueño como la narcolepsia.



Si se experimenta una somnolencia constante durante el día o la necesidad de dormir en exceso, es importante buscar atención médica para descubrir y abordar la causa subyacente.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.