Cada vez se pone más interesante la competencia de cocina más entretenida del país.



El reality MasterChef Celebrity se encuentra casi en sus etapas finales y sus concursantes hacen todo lo posible por quedar entre los mejores y demostrar todo lo que han aprendido durante cada capítulo.



La actriz Carolina Acevedo es una de las concursantes que más polémica ha desatado, ya que, además de demostrar ser una de las favoritas, no ha dejado de lado sus sentimientos y críticas con respecto a otra concursante: Martha Isabel Bolaños.

En los últimos capítulos, Carolina ha sido fuertemente criticada por si actitud frente a la actriz caleña en donde, por una situación de la competencia, Bolaños decidió ponerle el delantal negro a ella y a Diego Sáenz, situación que fue empeorando la relación de las dos actrices en la competencia.



Así mismo, en el reto en el que por su buen desempeño ‘la Pupuchurra’ pudo subir al balcón y salvarse de la eliminación, Carolina comentó que si Martha tuviera hijos su actitud fuera diferente.



Este comentario hizo que muchos televidentes e incluso compañeros de Acevedo la criticaran y recibiera todo tipo de comentarios en sus redes sociales, por lo que, para evitar que la gente siga comentando y enviándole mensajes Acevedo, tomó una drástica decisión sobre sus redes sociales.



Tras la situación, Carolina no cerró sus redes, pero sí optó por no permitir comentarios en sus publicaciones, hasta que termine su participación en el reality.



Lo que dice 'la Pupuchurra' de las críticas en redes

Por su parte, Martha Isabel Bolaños también se ha referido a los comentarios que los internautas dejan en sus perfiles.



Ya que por el capítulo y la situación mencionada anteriormente, fue criticada por los seguidores, los que la catalogaron como ‘mala persona’.



“Carolina no me cae bien como persona ni yo a ella, no me siento parecida a ella, soy una mujer muy transparente. A mí me define lo que tengo en mi corazón y lo que yo siento, eso es lo que a mí me importa”, expresó en su perfil.

Carolina Acevedo nos habla de su familia y recordamos algunas de sus producciones

