'La sociedad de la nieve': la oscura teoría de rescatista acerca de los sobrevivientes

La reciente película de Netflix, ‘La sociedad de la nieve’, ha vuelto a poner bajo el foco de atención mundial la historia de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que quedaron atrapados en la Cordillera de Los Andes durante más de dos meses en 1972.



Sin embargo, el estreno de la cinta también ha revivido una extraña teoría sostenida por uno de los rescatistas clave en esa operación, Claudio Lucero, quien cuestiona la versión de los sobrevivientes y plantea interrogantes sobre su tiempo de espera antes de buscar ayuda.

El accidente del vuelo 571, que dejó a los pasajeros, en su mayoría miembros de un equipo de rugby, varados en las gélidas montañas, es conocido por las extremas condiciones que enfrentaron y por la necesidad de recurrir al canibalismo para sobrevivir.



La película de Netflix ofrece una nueva perspectiva sobre estos eventos, pero también ha avivado las polémicas declaraciones de Claudio Lucero.



Lucero, quien formó parte de las operaciones de rescate, ha afirmado en diversas ocasiones que no considera a los sobrevivientes como héroes y que cuestiona por qué esperaron tanto tiempo para buscar ayuda.

En una entrevista en el programa chileno ‘Mentiras Verdaderas’ en 2017, expresó: "Para mí no fueron héroes. ¿Por qué esperaron 72 días… 75 días para salir? Nunca se ha preguntado eso la gente".



El rescatista argumenta que resulta incomprensible que un grupo de "jóvenes inteligentes y físicamente aptos" no haya intentado salir antes, especialmente después de enterarse de que la búsqueda se había suspendido después de 10 días.



La película de Netflix sugiere que las tormentas de nieve y las bajas temperaturas obstaculizaron su capacidad para avanzar, lo que retrasó su búsqueda de ayuda. Sin embargo, Lucero está convencido de que esto es una mentira, ya que, según él, en lugar de descender, los sobrevivientes optaron por ascender aún más en las montañas.

Claudio no pone en duda que el accidente ocurrió, pero cuestiona el motivo por el cual los sobrevivientes no buscaron ayuda antes, lo que ha llevado a que algunos se pregunten si alguien "maquiavélicamente" pudo haberles sugerido quedarse en la montaña.



“Ellos no estaban a gran altitud donde las condiciones son más extremas, ¿entonces por qué no salieron? Yo planteo entonces una cosa muy simple, si hubieran salido al segundo día, entonces nadie los recuerda”, finalizó.



Sus declaraciones han generado una mezcla de reacciones en el público, con algunos que apoyan su teoría y otros que lo critican por cuestionar los eventos.



El debate generado por las palabras de Claudio Lucero continúa, y las redes sociales se llenan de opiniones divididas sobre la versión de los sobrevivientes y las teorías del rescatista.

La sociedad de la nieve se estrenó en Netflix hace poco. Foto: Netflix

La pregunta que plantea sobre por qué no salieron antes sigue resonando en la mente del público, manteniendo viva la controversia en torno a uno de los episodios más impactantes de la historia de supervivencia.



"Les gusta o no, esa es muy buena interrogante. ¿Por qué no salieron antes?", "Saca sus conclusiones porque es rescatista, una persona que no sabe del tema, obvio que se pone a esperar que los rescaten", "Lo que dice es muy cierto", "Él quiere fama. Cuestiona lo incuestionable", "Si era tan sencillo, ¿por qué no los encontró antes?", son algunos comentarios que se pueden leer.

