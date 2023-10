Tras el final de 'MasterChef', Claudia Bahamón hizo revelación acerca del reality

El pasado domingo 8 octubre finalizó el reality de cocina 'Masterchef Celebrity', que dejó a Carolina Acevedo como la gran ganadora, además, se llevó para su casa 200 millones de pesos, un lujoso juego de ollas y un set de cuchillos.



Tras la finalización del programa, varios famosos, que participaron en esta nueva temporada, han revelado detalles de cuando estaban en las grabaciones. Incluso, hace poco, Claudia Bahamón hizo una revelación sobre el reality.

En una conversación con el medio 'El Colombiano', la presentadora aseguró que los participantes generalmente se llevaban muy bien, a pesar de que frente a las cámaras no se viera de esa manera.



“Este fue un grupo bastante especial y no sé si la gente entendió realmente nuestra dinámica, hubo una conexión muy interesante en los días de grabación porque nos hacíamos bullying del bonito y eso hizo que hubiera una camaradería especial”, aseguró en el medio ya mencionado.



Por otro lado, Claudia Bahamón comentó que ella ha visto que en redes sociales se dice que en esta temporada los famosos no tuvieron tanto nivel respecto a años anteriores y afirmó que ella está de acuerdo con esa afirmación.

“Debo aceptar que no fue la edición que se haya destacado por los grandes chefs, aunque en la final descrestaron un montón. Hay que entender que ellos no estaban en su zona cómoda y no todos tienen esas habilidades, pero de eso se trata, de cocinar con amor y cada vez mejorar más y sorprender”, concluyó.

Carolina Acevedo contó cómo se sintió en 'MasterChef Celebrity'

Durante una entrevista para el matutino 'Buenos días, Colombia', Carolina Acevedo habló que durante el programa ella era muy sentimental y por esa razón solía llorar mucho.



"Yo soy supersensible, lloro por todo. Porque estoy feliz, triste, emocionada, o porque estoy frustrada, yo siempre lloro. Si vendiera lágrimas sería millonaria", afirmó la actriz.



Asimismo, habló de que en algunos capítulos ella intentó renunciar, pues decía que no podría salir adelante con las dificultades que se le presentaban en los desafíos y que la situaban en un estrés máximo.

Sin embargo, ella comentó que esto se debe a que siempre busca la excelencia en todo lo que hace. “Soy demasiado apasionada, perfeccionista y quiero que todo me salga bien, pero entonces no todo sale como lo deseas y esto genera que llore, además no hay nada más liberador que las lágrimas”, concluyó.

