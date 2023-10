Tras 27 años, la misteriosa muerte de Tupac sería resuelta

Hace más de 25 años que Tupac Shakur falleció, pero su legado y misterio siguen vivos. Durante su vida, este icónico rapero alcanzó niveles de fama que pocos pudieron igualar. Desde sus humildes comienzos como bailarín de respaldo de Digital Underground hasta convertirse en una estrella de cine y una sensación de las listas de éxitos, el también actor nunca dejó de generar controversia con su música y sus enfrentamientos con las autoridades y las administraciones presidenciales.



El pasado 29 de septiembre, un giro inesperado sacudió el mundo del hip-hop cuando las autoridades detuvieron a Duane 'Keffe' Davis en Las Vegas bajo cargos de asesinato con arma mortal. El sujeto, durante 27 años, había sido uno de los principales sospechosos del asesinato de Shakur en 1996, y esta detención marca un paso crucial hacia la resolución de uno de los mayores misterios de la música.



Casi dos años antes de su trágica muerte, Tupac sufrió un ataque en Nueva York, donde recibió múltiples disparos. Este incidente desencadenó una rivalidad feroz entre él y otro rapero de Nueva York, que finalmente también encontró un destino fatal. Esta disputa se convirtió en una parte indeleble de la historia del hip-hop de los años noventa en la costa este y oeste.



La influencia artística de Tupac Shakur es innegable, con himnos como 'Dear Mama', 'Keep Ya Head Up' y 'California Love' que aún resuenan en la cultura popular. A través de su música, abordó temas sociales y la opresión de los afroamericanos de una manera conmovedora, y su legado perdura hasta el día de hoy.



La misteriosa muerte del rapero contribuyó a mantenerlo en la memoria de sus fanáticos. La investigación de su asesinato se mantuvo abierta durante más tiempo del que él vivió, lo que alimentó teorías y rumores sobre su desaparición. Incluso se llegó a especular que estaba vivo y grabando música en una isla remota.

Tupac también profetizó su muerte prematura en sus letras y entrevistas. Tras su fallecimiento, se lanzaron varios álbumes póstumos que mantuvieron su legado vivo y se utilizaron hologramas suyos en eventos memorables como el festival Coachella de 2012. Además, artistas contemporáneos como Kendrick Lamar han utilizado sus entrevistas para mantener conversaciones virtuales con él sobre su influyente álbum 'To Pimp a Butterfly'. Este año, Tupac Shakur recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



El legado del rapero también ha sido explorado en una serie de documentales, obras de teatro y libros, incluyendo 'Tupac: Resurrection' en 2003, que fue nominado para un Premio de la Academia. Recientemente, se lanzó una serie documental de cinco partes titulada 'Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur' y una nueva biografía autorizada escrita por Staci Robinson, quien conoció al músico en la escuela secundaria y trabajó en el libro durante más de 20 años.



En palabras de Neil Strauss del New York Times en 2001, "Tupac Shakur ya no le pertenece a Tupac Shakur. Pronto ni siquiera le pertenecerá a Afeni Shakur. Pertenecerá a dramaturgos, cineastas, novelistas, ejecutivos de televisión y otros creadores de mitos modernos".

