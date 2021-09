Los hechos más insólitos que han ocurrido en TransMilenio y Sitp, en Bogotá

Hace poco se conoció la noticia de que una pareja sostuvo relaciones sexuales en un bus del Sitp, luego de preguntarle al conductor si podían utilizar las sillas de la parte trasera para tener sexo. Hasta el momento no se ha podido esclarecer por qué el funcionario de transporte público de Bogotá permitió esta conducta.



Los hechos quedaron registrados en un video que se ha viralizado en redes sociales y que ha sido rechazado de manera enfática por la empresa TransMilenio S.A., que asegura que este tipo de actos, por el que los implicados podrían recibir una multa de 484.547 pesos, van en contravía del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Pero este no es el único momento fuera de lo común que ha ocurrido dentro de TransMilenio y Sitp, sistema de transporte público de la capital que es usado por al menos 2.3 millones de ciudadanos para llegar a sus destinos cada día.



Debido a la gran cantidad de bogotanos que han integrado a su cotidianidad este transporte, no es de extrañarse que durante sus recorridos sean testigos de curiosos sucesos que ocurren en el interior de los buses.



A continuación una lista de sucesos extraños, insólitos y, en ocasiones, inaceptables que han ocurrido en TransMilenioy en Sitp en los últimos años:

1. La nevera

En marzo de 2019 los usuarios de TransMilenio quedaron atónitos al observar que por uno de los torniquetes, dos hombres y una mujer ingresaban una nevera al sistema. El hecho se presentó en la estación de la calle 22, ubicada en la troncal Caracas.



En la grabación se observa que una de las empleadas de Recaudo Bogotá trata de evitar el ingreso del electrodoméstico, pero quien lo lleva lo logra entrar por el torniquete de uso exclusivo para personas en condición de discapacidad.



2. Conductor de Sitp es tiktoker

A comienzos de julio de este año la cuenta de TikTok de Jeisson David ganó mucha popularidad, después de que se viralizaran sus videos, los cuales realiza con su uniforme de conductor del sistema de transporte masivo de Bogotá.



Inicialmente algunos de sus seguidores consideraban que se trataba de una persona asiática que, casualmente, tenía un uniforme similar al de los trabajadores de Transmilenio.



Sin embargo, se logró verificar que efectivamente se trataba de un trabajador de TransMilenio que bailaba dentro de los muy conocidos vagones de abordaje al ritmo de los retos virales de la aplicación china.



3. Activistas no binarias bailan guaracha en estación

En abril de este año se hizo viral un video en el que se observa a tres personas no binarias Piisciiss, Neni Nova y Axid, bailando Vogue - en su variante Femme - al ritmo de la guaracha en una estación de TransMilenio y al interior de uno de los buses de este servicio.



Según le contaron a EL TIEMPO, decidieron bailar Vogue - expresión artística que sirve como espacio seguro para la comunidad - en un TransMilenio ya que "no solo es Vogue, es hacerlo en un espacio público donde las personas diversas son burladas y violentadas".



Así las cosas, se vistieron con shorts, camisas cortas y tacones y bailaron con manos, pies y cabello en la estación calle 26 y en un bus biarticulado. "Pasó de todo: tuvimos que buscar estaciones vacías y tratar de bailar en buses que no se movieran mucho (...) Yo uso TransMilenio... y antes era el orgullo de Bogotá y ahora es un espacio hostil, de violencia, discriminación", detallaron.

4. Cocinando en TransMilenio

En un video publicado en YouTube hace unos tres años se muestra a una mujer que aparentemente está cocinando unos huevos pericos mientras se encuentra sentada en una de las representativas sillas rojas del TransMilenio.



Con una olla en sus piernas, huevos en un recipiente de plástico y un cuchillo para cortar la cebolla y el tomate, la joven, que tiene una pañoleta de cocinera, comienza a preparar el plato.



Algunos usuarios rotaron la versión de que habría tratado de llamar la atención a través de un 'performance'.



5. Una peluquería dentro de TransMilenio

En marzo de 2018 un video en el que una mujer tintura su cabello, en el interior de un articulado de TransMilenio, se hizo viral.



El hecho se registró en la ruta M- 51 que cubre la troncal de las Américas con destino a Museo Nacional. La mujer protagonista de la grabación fue bastante criticada por aplicarse tinte dentro del sistema de transporte público.

#LasMásCompartidas El momento en que una mujer se tintura el pelo en un TransMilenio https://t.co/46MJcKTj4P pic.twitter.com/vSdzaBWCHt — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 7, 2018

6. Usó TransMilenio como un inodoro

El hecho ocurrió hace unos tres años. Foto: Captura de pantalla

En unas imágenes que se viralizaron hace años se ve a una mujer bajando sus pantalones sin ningún tipo de pudor dentro de uno de los articulados de TransMilenio.



Lo que ocurrió después sorprendió a los capitalinos, quienes calificaron la escena de bochornosa: la mujer hizo sus necesidades fisiológicas al interior del bus.



La protagonista del hecho, que fue bastante rechazado en su momento, se encontraba en compañía de un hombre, quien la alienta y ayuda a cumplir con su cometido.



Algunas personas indicaron que estas son las típicas 'colombianadas' del día a día; sin embargo, la mayoría coincide en que son ciudadanos que no saben hacer un uso correcto del transporte masivo de la capital.



7. Vándalos se robaron bus de Sitp

En noviembre de 2019, en el marco de las protestas del paro nacional de ese año, un grupo de vándalos se robó un bus del Sitp en el sur de Bogotá.



Los hechos ocurrieron sobre la avenida Boyacá, en inmediaciones del hospital Meissen. En imágenes se observa cómo, inicialmente, los vándalos abren a la fuerza el vehículo y, posteriormente, al menos 100 personas se suben en él.



Luego, los encapuchados tomaron el control del bus y acompañados por varias personas empezaron a avanzar sobre la vía.

En el sector de Meissen vándalos rompieron los vidrios de un bus del SITP y luego se lo robaron. Según la comunidad, tomaron la Av Boyacá hacia el barrio Lucero.#ElParoSigue pic.twitter.com/VDbwc0zDuh — David Recio B. (@DavidRecioB) November 22, 2019

