TransMilenio es uno de los sistemas de transporte público más usados por los bogotanos. Cientos de personas al día ingresan a sus estaciones, cancelan el pasaje y utilizan los biarticulados para llegar a sus lugares de estudio, trabajo o entretenimiento.



En medio de la rutina, es común que los individuos se limiten a usar el sistema para transportarse, sin tener en cuenta que, como usuarios, también tienen derecho a acceder a otros servicios. ¿Necesita guardar su bicicleta y no sabe dónde? Tal vez podría haber una solución para ello. ¿Quiere saber cuál es el recorrido de los vehículos en tiempo real? También puede hacerlo. A continuación, algunas de las alternativas para que sus viajes sean más cómodos, fáciles y prácticos.

¿Es usuario frecuente de TransMilenio? Aproveche estos servicios

Cicloparqueaderos de TransMilenio



Entre los servicios que ofrece TransMilenio se encuentran los cicloparqueaderos, una alternativa que, aunque no es muy conocida por los usuarios, puede ser de gran utilidad para aquellas personas que buscan un lugar para guardar sus bicicletas mientras estudian, trabajan o se dirigen a otras partes de la ciudad. El objetivo principal, según la empresa, es permitir y facilitar el intercambio modal entre la bicicleta y el transporte masivo.



Este servicio, además de ser gratuito, promete ser cómodo, seguro y de fácil acceso para la ciudadanía. “Están distribuidos por toda la ciudad y son espacios totalmente cubiertos, excepto el de Avenida Rojas”, explica la página oficial del sistema de transporte.

(Lea también: TransMilenio anuncia modificaciones en varias rutas a partir de abril).

Para hacer uso de los cicloparqueaderos, los usuarios no deben realizar un pago adicional, con la cancelación del pasaje ya tienen derecho.

Facebook Twitter Linkedin

Cicloparqueadero Portal Américas. Foto: Página oficial TransMilenio

Lo que sí es indispensable es que se registren por primera y única vez (por cada bicicleta que posea) en el sistema de control de acceso. ¿De qué manera? Tendrán que presentar su documento de identidad, además de un documento que certifique la propiedad o tenencia de la bicicleta. Tras el registro, se les asignará un adhesivo con un código de barras o código QR que, a la entrada y salida de la ‘biciestación’, será leído por medio de equipos periféricos.



De acuerdo con el más reciente reglamento de usuario emitido por la Alcaldía de Bogotá en el año 2021, hay ‘biciestaciones’ en la estación de Banderas, Bicentenario, General Santander, Ricaurte, Avenida Rojas, Pradera, Marsella, Mundo Aventura, Quinta Paredes, San Mateo, Avenida Primera de Mayo, Portal 20 de Julio, Portal Américas, Portal El Dorado, Portal Suba, Portal Sur, Portal 80, Portal Tunal, San Pablo, Manitas y Mirador del Paraíso.



El horario de operación de cada cicloparqueadero es el mismo de la estación o portal donde se encuentre. “Sin embargo, ante situaciones imprevistas de orden público u otra índole, TransMilenio podrá modificar temporalmente el horario de operación sin previo aviso”, detalla el documento de la entidad.

Así puede ver el recorrido de los buses del Sitp



¿Sabía que desde su celular puede seguir el recorrido del Sitp en tiempo real? Así es, lo único que tiene que hacer es descargar la aplicación de TransMiApp en su dispositivo móvil.



Esta plataforma permite ver las estaciones en las que para cada una de las rutas y la ubicación de los buses en tiempo real, además de reportar cualquier novedad que ocurra en los paraderos, estaciones y vehículos.

(Siga leyendo: 'TransMilenio está en riesgo de parar su operación': concejal de Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

En la aplicación puede reportar novedades de los buses. Foto: TransMilenio

Una vez descargada la aplicación, deberá ingresar a la opción de ‘Buses por estación’ y, acto seguido, seleccionar la estación en la que se encuentra. Allí le aparecerán todas las rutas que pasan por el paradero. Deberá dar clic a la ruta de su interés y automáticamente la aplicación le mostrará el tiempo estimado.



A la lista de beneficios que tiene este servicio se suma el reporte de novedades. Tan solo presionando el icono del bus, los ciudadanos pueden no solo obtener información del servicio, sino también dar aviso de imprevistos. Si el bus no paró, iba lleno y no lo pudo abordar, estaba desaseado, varado u operando con daños, lo podrá hacer saber a través de la aplicación.



El mismo procedimiento aplica si el conductor es grosero, maneja de manera imprudente o cobra el pasaje en efectivo. Al final, puede adjuntar una foto y enviar el respectivo reporte a la entidad.

Servicios especiales de TransMilenio

El servicio especial de TransMilenio es aquel que transita desde y hacia las zonas periféricas de la ciudad. Se diferencia de otras rutas porque su color es el vinotinto.



Para hacer uso de este servicio especial, el usuario debe cancelar con la tarjeta TuLlave, que puede ser recargada en los puntos físicos o en línea, con la aplicación Maas.

(De interés: Alcaldes y funcionarios brasileños elogiaron a TransMilenio: ‘Es eficiente’).

Las rutas especiales dispuestas por TransMilenio son las siguientes: 6-18 Pasquilla, 10-11 Bella Flor, 10-12 Quiba, 14-6 El Verjón, 18-7 Soratama, 18-9 Cerros Norte, 18-11 Unicerros, 18-14 Torca y T08 Portal Suba - Tuna Alta.



Por lo general, los horarios de estos servicios especiales van desde las 4 a. m. hasta las 11 p. m. Por supuesto, hay excepciones. Con el buscador de rutas de TransMilenio puede conocer a detalle las horas de inicio y finalización del transporte (https://www.transmilenio.gov.co/buscador_de_rutas).

Servicio de ayuda psicológica

TransMilenio habilitó los puntos de servicio de ayuda psicológica, con el objetivo de hacer frente no solo a asuntos asociados a la violencia de género, sino también a otras formas de discriminación que puedan presentarse en el sistema de transporte público o, también, a problemas de la vida cotidiana.



En diálogo con EL TIEMPO, Andrés Nieto, coordinador de estrategia de seguridad de TransMilenio dijo: “Aquí lo que se presta son primeros auxilios psicológicos. Si bien está centrado en atención a violencias basadas en género y atención de discriminación, recibimos a cualquier persona que requiera atención psicológica o de trabajo social incluso para temas que no se presentan en el sistema, sino que hacen parte de la vida diaria”.

Por el momento, hay puntos de atención en la estación de Marsella y Avenida Chile, los cuales cuentan con más de 10 profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales para atender a los usuarios. El horario de atención va de 6 a. m. a 8 p. m.



Para febrero de 2023, la entidad había atendido alrededor de 120 casos. Se espera que en los próximos meses, más puntos de ayuda psicológica puedan ser habilitados en otras estaciones de la capital.

Más noticias en EL TIEMPO

Los sexuales votos matrimoniales con los que novio sorprendió en su boda (video)

Mexicana llora al darse cuenta de que debe pagar una fortuna en impuestos

Familia inventa arnés para ayudar a su perrito que no puede subir escaleras

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO