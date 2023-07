A inicios de una nueva semana de retos en la cocina de MasterChef Celebrity, la tensión no deja de estar a flor de piel entre los participantes y las estrictas reglas del juego.



Esta vez la víctima fue una de las participantes más jóvenes, que se tuvo enfrentar al llamado de atención de Claudia Bahamón, por extralimitarse con sus acciones durante un desafío.

Durante la emisión del pasado 17 de julio, los concursantes asumieron una nueva prueba en la que no podían utilizar ningún tipo de aceites para engrasar los utensilios ni tampoco sartenes con teflón.



La dificultad no solo estaba en conseguir una excelente preparación, sino también en evitar que los mismos se añadieran a la freidora, que se quemaran o quedaran crudos, que es una de las imperdonables faltas para los chefs.



Además de estas condiciones, también estaba prohibido el acceso a la despensa, por ello los participantes debían intentar reunir todos los ingredientes que necesitaban minutos antes de encender las estufas, ya que no podían olvidar ni gastar la totalidad de los mismos, durante el reto.

No obstante, lo que terminó por asombrar a los espectadores no fue la dificultad de la prueba, sino la decisión de la actriz Francisca Estévez, quien triunfante en el reto anterior había conseguido el beneficio de no cocinar en el siguiente.



Sin embargo, la protagonista de 'La Primera Vez' eligió participar a sabiendas de la advertencia de Bahamón sobre el riesgo al que se podía enfrentar si no ganaba o quedaba entre los platos que merecían el delantal negro.

Francisca sobrepasó la línea

Pese a las circunstancias, Estévez bajó del balcón para cocinar sus pancakes, pero en medio de la prueba notó que olvidó el limón, un elemento que necesitaba sí o sí.



Biasso que se ha caracterizado por ser su gran aliado en la competencia, le alcanzó el mismo para que Kika lo usara posteriormente, sin saber que estaría incurriendo en una falta.



"¿Quién te dio este limón?, ¿De dónde lo sacaste?", le preguntó Bahamón a la actriz, tras percatarse de la ayuda que le brindó su compañero.



La presentadora le dijo que debía volver a empezar, luego de interpelar al también actor que le regaló el ingrediente, con un "Gracias Biasso" de manera irónica.



Esta sanción retrasó el proceso de cocción que llevaba la joven y terminó repercutiendo en su resultado final, pues los chefs la castigaron con un delantal negro por llevar al atril un plato crudo.

