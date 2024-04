‘¿Trajiste coca?’: indignación por comentario xenófobo contra humorista colombiano en show en México

En los últimos días, en la red social de tiktok se ha vuelto viral el incómodo momento que vivió el comediante colombiano Samuel Vela en una de sus presentaciones en México.

“Jamás me habías gritado esto y menos, cuando apenas me subía a la tarima”, escribió en la descripción de su video.

Por lo que se puede ver en el video, antes de que Vela iniciara con su rutina de comedia, una persona del público intentó sabotearlo, creyendo que era chistoso bromear con el narcotráfico.

“¿Trajiste coca?”, le gritó una persona del público, a lo que él respondió: “¿Qué?”. “¿Trajiste coca de Colombia?”, le repitió el espectador. Este comentario género incomodidad en el comediante, quien le respondió con una broma: “Wow empezamos rápido ¿no? Mira, se te cayó (al piso) un poquito de xenofobia ahí, mi rey”.

Asimismo, continuó: “Yo sé que Colombia tiene una fama y de cafetera no es. Yo lo sé, a ustedes les dicen Colombia y Shakira es como la quinta cosa en la que piensan. El estigma de la coca en Colombia es tan grande que es el único país, el único país en el mundo que tiene una referencia negativa a nivel global. No importa en qué país o en qué idioma yo diga que soy de Colombia, algún imbécil como el de camiseta verde me va a decir: ‘Oh de Colombia’”.

Luego, para ilustrar la incomodidad que genera el prejuicio que se tiene hacia los colombianos, el comediante se apoyó en el ejemplo de lo que sucedió en Alemania con el nazismo.

“Uno se pregunta ¿es en serio? Nadie conoce a un alemán y hace una referencia al nazismo, nadie. No me molesta que los otros países se burlen de la coca de Colombia, me molesta que un mexicano lo haga ¿con qué cara?”, comentó.

Esta grabación se volvió viral en la plataforma y hasta el momento ha acumulado 1.2 millones de reproducciones y varios internautas apoyaron a Vela y comentaron que sí les molesto el comentario del mexicano.

“Era responderle, no humillarlo jajajajajaja buena ahí parce”; “Parce, era callarlo no matarlo ¡te amé!!”; “Gracias, amigo por callar bocas así era la forma de defendernos”; “Se sintió la rabia, revuelta con humor y tratando de disimular y volver a ser la buena persona que eres”; “No me sorprendió la pregunta, me sorprendió tu respuesta”, son algunos de los comentarios más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias