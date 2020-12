Trágicas muertes de influenciadores alrededor del mundo

Con las redes sociales surgieron varias personalidades de internet que han alcanzado gran reconocimiento, en algunos casos, mundial.



Muchos influenciadores se han vuelto noticia alrededor del planeta por el contenido que publican, pero otros, lamentablemente, por los terribles acontecimientos que han marcado su muerte.



A propósito del presunto fallecimiento de la influenciadora Joselyn Cano, más conocida como la ‘Kim Kardashian’ mexicana, quien se cree murió tras someterse a una operación de glúteos, esta es una recopilación de algunos de los decesos más trágicos de las personalidades de internet en el mundo.



El caso de Joselyn Cano

Su familia aún no ha confirmado su muerte, pero en internet circuló una transmisión de la funeraria en la que sus allegados habrían despedido a la joven de 29 años.



La periodista Nelssie Carrillo fue quien informó sobre lo sucedido en sus redes sociales, pues aseguró que Cano habría muerto debido a una cirugía estética de glúteos que se realizó en Colombia, el pasado 7 de diciembre, fecha en la que probablemente murió.



Ese mismo día la influenciadora, con más de 13 millones de seguidores en Instagram, publicó su última fotografía: una 'selfie' en el espejo.

Pinky Curvy

Isadora Nievez, más conocida como Pinky Curvy, murió en medio de una balacera en el barrio Hato Rey Central en San Juan, Puerto Rico, en octubre de 2020. El hecho quedó registrado en un video.



Pinky Curvy iba como copiloto en una camioneta que conducía su novio. En las imágenes se observa al vehículo chocar con un andén, luego del ataque de los sicarios que se movilizaban en varios carros.



En 2019, la influenciadora, que tenía más de 350.000 seguidores, fue arrestada por el FBI por hacer parte de la organización criminal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera. Pasó solo un mes en la cárcel, pues fue liberada bajo fianza.

Dentro de las hipótesis que manejan las autoridades, se cree que hay una relación entre el tiroteo y el pasado delictivo de la víctima.



Aunque el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de San Juan aseguró que “la investigación está adelantada”, aún no se ha revelado ningún detalle concreto de lo sucedido.



Alexis Sharkey

Alexis Sharkey era una ‘Instagramer’ que compartía en su cuenta su estilo de vida y sus viajes en Estados Unidos. Tenía más de 71.000 seguidores.



El cuerpo de la joven, de 26 años, fue encontrado desnudo en una autopista de Houston, Texas, en Estados Unidos a principios de diciembre de 2020.



El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris comunicó que la mujer no tenía heridas visibles en su cuerpo y que realizaría una autopsia para confirmar la causa de la muerte.



Sin embargo, han pasado más de dos semanas y todavía no hay un reporte oficial de lo sucedido, por lo que ‘ABC News’ se comunicó con la entidad, la cual manifestó que aún está pendiente una autopsia.



Asimismo, el medio aseguró que los investigadores dieron instrucciones a la familia de no revelar detalles del caso.

Ethan Peters

En septiembre de 2020 se dio a conocer la noticia de la muerte de Ethan Peters, un joven estadounidense de 17 años. Era reconocido por su contenido relacionado con la belleza y el maquillaje.



Ava Louise, su amiga y también influenciadora, dio a conocer el hecho en sus redes sociales. Allí aseguró que la causa del fallecimiento de Peters fue una sobredosis.



“La adicción es una enfermedad. Hace unas semanas tuve que apartarlo para hablar con él acerca de su consumo. Todos quienes lo rodeaban estaban asustados. Ojalá me hubiera esforzado más”, publicó en su Instagram.

Nicole Thea

La joven inglesa de 24 años, Nicole Thea, estaba próxima a dar a luz, pues tenía 8 meses de embarazo. No obstante, tanto ella como su bebé murieron en julio de 2020, aunque sus fallecimientos no estuvieron relacionados con el parto.



La familia de Thea informó sobre su muerte en la cuenta oficial de la influenciadora, la cual cuenta con más de 240.000 seguidores. Sin embargo, manifestaron que querían privacidad y en ese momento no dieron detalles de lo ocurrido.



Luego, uno de sus familiares le comentó al ‘Daily Mail’ que Nicole había sufrido un ataque cardiaco.



Rafael Arias

Los seguidores del tuitero mexicano Rafael Arias quedaron atónitos cuando se conoció la noticia de su muerte, en julio de 2019. Su cuerpo fue hallado colgado en un árbol del patio de la casa de sus papás, en Ciudad de México.



Según reportó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la autopsia determinó que murió debido a una “asfixia por ahorcamiento”.



Arias era conocido por compartir en Twitter contenido satírico e irónico. Además, solía burlarse de diferentes políticos mexicanos, por lo que muchos de ellos lo bloqueaban constantemente, según contaba el influenciador en sus trinos.

Ekaterina Karaglanova

En un apartamento de Moscú, en Rusia, fue encontrado el cuerpo de Ekaterina Karaglanova al interior de una maleta en julio de 2019. El cadáver de la joven de 24 años tenía varias heridas con arma blanca.



La Fiscalía rusa comunicó que el ex novio de Karaglanova había confesado que la había matado. Posteriormente, fue detenido.



En su cuenta de Instagram, la joven publicaba contenido diario sobre sus viajes y sus actividades cotidianas, por lo que a sus familiares se les hizo extraño que de repente dejara de publicar. Ellos alertaron a las autoridades y se inició la búsqueda. Una semana después encontraron la maleta con su cuerpo.

Jonathan Grant Thompson

El ‘youtuber’ e influenciador estadounidense, Jonathan Grant Thompson, de 38 años, murió en un accidente de parapente. La Policía del estado de Utah fue la encargada de dar la noticia.



Su contenido en redes se centraba en tutoriales y experimentos científicos bastante arriesgados, como por ejemplo, aplicarse nitrógeno líquido en los ojos.



“Con gran tristeza informamos a todos que Grant Thompson falleció anoche. Grant sentía un gran amor y aprecio por sus fans. Por favor, hagan hoy un acto aleatorio de amor o bondad en su honor”, se leía en una publicación de Instagram de su cuenta oficial.

