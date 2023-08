Un niño de siete años se atragantó con una salchicha frankfurt frente a sus amigos mientras estaba en el descanso. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico y sus profesores, el pequeño falleció.

Esta situación ocurrió en la escuela Orange en Nueva Gales del sur, Australia, el pasado 19 de julio. El joven Decklan Hayward está jugando con sus amigos, cuando se atragantó con su merienda, según la página de GoFundMe.



La salchicha se quedó atorada en su garganta e impidió que el oxígeno pasará a su cuerpo. El personal del colegio y los paramédicos intentaron salvarle la vida, pero Decklan no tuvo oxígeno en su cerebro por 20 minutos, por lo que sufrió un paro cardíaco.



Según 'The Mirror', Decklan fue trasladado en avión a un hospital en Sydney, como el daño cerebral que tenía era grande fue colocado en el área de soporte vital. El pasado viernes 28 de julio, sus padres anunciaron que habían tomado la desgarradora decisión de "dejar que a nuestro hijo le crezcan las alas y se vaya con los ángeles" y apagar las máquinas que lo mantienen con vida, según el medio ya mencionado.

La tía de Decklan, Kaywars Hayward, creó una página de GoFundMe para que los padres recibieran el apoyo financiero para poderle dar la despedida que se merece el pequeño.



"Cualquiera que haya conocido a Decky sabe que era el niño divertido, feliz y más burbujeante y que siempre tendrá un lugar especial en muchos de nuestros corazones", escribió.



Cuando ocurrió el trágico accidente, el director de la Escuela Pública de Glenroi Heights, Tegan Davis, publicó en sus redes sociales una carta para todos los padres de la institución.



"El personal brindó ayuda de inmediato al notar que [Decklan] estaba angustiado y alejó a otros estudiantes del área inmediata. Las clases permanecieron en sus habitaciones para ayudar a los servicios de emergencia hasta aproximadamente la 1:15 p.m.", afirmó.

Por otro lado, el Departamento de Educación proporcionará consejeros para los estudiantes que necesitan apoyo.



La muerte del Decklan es la segunda en los últimos seis meses que se da por atorarse con una salchicha, en la región de Nuevas Gales del sur. En enero, un niño de cinco años se atoró con este alimento mientras viajaba en el automóvil con su madre camino a casa y falleció más tarde en el hospital.

