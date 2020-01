Tragedias que han sacudido a las familias reales

AFP

Los duques de Windsor



Uno de los hechos que marcó la historia de la monarquía inglesa fue el escándalo de la abdicación al trono de Eduardo VIII, en 1936. Tras la muerte del rey Jorge V como consecuencia de una serie de problemas pulmonares con complicaciones cardíacas. Años más tarde y de acuerdo con el diario 'El País', de España, se revelaría que el médico del monarca habría adelantado el deceso del rey con el consentimiento de la reina y el mismo Eduardo VIII, aplicándole una inyección a base de cocaína y morfina, supuestamente, para evitar el sufrimiento del rey, pero las notas del médico Lord Dawson afirman que la decisión se tomó con el fin de que la noticia saliera en los periódicos de la mañana y no en los de la tarde.



Seis años antes de la muerte de su padre, Eduardo llevaba una relación amorosa con la estadounidense Wallis Simpson, situación que preocupaba a la familia real, teniendo en cuenta que esta mujer estaba, en ese entonces, casada con Ernest Simpson y era la amante del industrial Guy Trundle, lo que parecía no afectar al heredero del trono. Finalmente, diez meses después del deceso del rey y al ver que la corte no aceptaría a Wallis como su esposa, el 10 de diciembre de 1936, Eduardo renunció al trono para casarse con su amada, convirtiéndose así en los duques de Windsor.



Desde entonces, lo que parecía una verdadera historia de amor resultó ser una relación tormentosa. De acuerdo con el biógrafo Andrew Morton, Wallis estaba decepcionada de no ser la reina, además de ser abusiva y violenta con el duque, incluso, mantuvo una relación con Jimmy Donahue, heredero de la fortuna Woolworth, aunque éste era homosexual.



Finalmente, el duque murió solo el 28 de mayo de 1972 y, según la enfermera que lo trató, falleció llamando a Wallis, quien no lo visitaba desde las dos semanas anteriores.