Una mujer que trabajaba como repartidora en los Estados Unidos fue mordida por una serpiente venenosa el lunes por la noche en Palm City, Florida. Acababa de dejar un paquete cerca de la puerta de una casa cuando el animal la atacó en la pierna.

Esto fue lo que pasó

Según la policía del condado de Martin, la mujer logró llamar a los equipos de rescate y fue inicialmente clasificada como "muy grave", pero las autoridades informaron el martes a 'ABC News' que ahora está en condición estable.

El animal, con una longitud estimada de entre 90 centímetros y 1,80 metros, era una serpiente de cascabel, y según la Comisión de Conservación de Animales de Florida, es altamente venenosa y es nativa de la región, siendo común en algunas áreas residenciales.

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de las personas no se da cuenta de su presencia o no corren riesgos, ya que generalmente están mirando hacia abajo a sus teléfonos celulares y no notan al animal directamente.

Un portavoz de Amazon se pronunció después del incidente, afirmando que la empresa está "investigando las circunstancias del incidente y seguirá asegurándose de que los repartidores entiendan que no deben completar una entrega si no se sienten seguros".

Un trabajador de Amazon se pronunció. Foto: iStock

Sin embargo, en los últimos años, varios trabajadores de Amazon han realizado huelgas debido a la intensa presión por entregas rápidas de paquetes, tanto en los almacenes como en las rutas de entrega.

Esto ha ocurrido después de una serie de tragedias, incluyendo muertes relacionadas con la fatiga, malas condiciones de trabajo, falta de descansos y salarios bajos, entre otros problemas. En 2021, una investigación de la BBC reveló que algunos empleados llegaban a entregar más de 300 paquetes al día.

El pueblo colombiano rodeado por serpientes venenosas y jaguares

*Este contenido fue traducido con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de O Globo, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

