Harry Styles inauguró su gira el pasado sábado en Escocia. Alrededor de 50.000 fanáticos se reunieron en el estadio Ibrox de la ciudad de Glasgow para cantar los éxitos del artista.

El evento, el primero en 20 años en la casa del Rangers FC, se vio opacado por un accidente, cuando un fan del cantante cayó desde el tercer piso del estadio.

Según medios británicos, un hombre cayó desde el nivel más alto del lugar y aterrizó entre los espectadores del nivel inferior.

El fanático de Harry Styles fue atendido de inmediato, pero se desconoce su estado de salud actual.

"No hubo circunstancias sospechosas y el personal médico atendió al hombre", dijo la policía de la ciudad a la 'The Mirror'.

El 'Love On Tour' del ex miembro de One Direction tiene programadas 32 presentaciones, entre ellas dos conciertos en Manchester, dos en Wembley y uno en Dublín.

