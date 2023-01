Mientras informaba sobre la legalización de la captura de John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios, la presentadora de CableNoticias, Ana María Vélez, hizo una denuncia contra su expareja y un llamado al Gobierno nacional para actuar con rapidez en casos de violencia intrafamiliar.

En medio del programa 'La otra cara de la moneda', la periodista comenzó mencionando que la mayoría de las mujeres han tenido que vivir algún episodio de violencia "acoso en la calle, una situación dolorosa con sus parejas, situaciones que vieron por parte de sus padres en sus casas".



Con la voz entrecortada, la comunicadora social comenzó a narrar la difícil situación que pasó con su expareja en el año 2014.



"Mi vida estuvo en riesgo también por parte de quien era mi pareja sentimental, hoy puedo decir que estoy viva gracias a Dios", en este espacio Ana María Vélez también denunció que la justicia le falló en ese momento.



"Las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron realmente difíciles para mí y adicionalmente la psicóloga que me atendió también me falló haciéndome sentir culpable de lo que pasó, estoy viva de milagro", añadió.



Soy Valentina Espinosa, productora de La Otra Cara de la Moneda.



Este es un llamado y un homenaje a aquellas mujeres que hoy no nos acompañan como Valentina Trespalacios y aquellas valientes como @Anitavelez9, que pueden dar su testimonio.



No estamos solas. No más violencia. pic.twitter.com/BlqaOsFHKi — La Otra Cara CN (@LaOtraCaraCN) January 27, 2023

Tras estas palabras, la presentadora hizo un llamado al Gobierno nacional para que las violencias basadas en género no queden en la impunidad.



"Muchas mujeres estamos vivas de milagro, pero muchas otras están muriendo en este momento, durante la grabación de este programa o recibieron algún golpe por parte de su pareja o fueron acosadas en el TransMilenio o fueron acosadas en su trabajo o abusadas sexualmente", señaló.



Para finalizar su relato mencionó que las mujeres no estaban dispuestas a guardar silencio frente a estos casos y que "a través de este programa, elevó esta voz, en nombre de muchas otras mujeres".



Por medio de las redes sociales, la comunicadora ha recibido el apoyo de personas que aplauden su valentía al hacer pública esta situación.

