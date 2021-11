Estos son algunos trabajos que podrían 'desaparecer' en el futuro

El mundo está en constante cambio y con ello las ocupaciones, trabajos y labores se van modificando o, en algunos casos, desapareciendo.



La tecnología y los avances influyen en diferentes aspectos de la vida diaria. El desarrollo de nuevas funciones y dinámicas en el ámbito laboral no son la excepción.

Varios especialistas han ‘vaticinado’ que las máquinas podrían reemplazar a los seres humanos en diversos aspectos. De hecho, en la actualidad los avances tecnológicos permiten que la mano de obra se sustituya por dispositivos o programas especializados.



¿Cuáles trabajos podrían ‘desaparecer’ en un futuro no tan lejano?



Contadores

Una de las funciones de los contadores es establecer procedimientos de información financiera. Foto: iStock

Softwares de nóminas, impuestos y auditorías son algunas de las herramientas que suplen las funciones de los contadores.



Es más: en la actualidad ya existen aplicaciones móviles que sirven para el desarrollo de esta profesión, entre las cuales aparecen “DIAN consulta, Freshbooks, Mis Finanzas, ClevCal–Calculadora”, según mencionó el portal del instituto nacional de contadores públicos de Colombia.

La aplicaciones en la actualidad están para facilitar procesos. Foto: iStock

Atención al cliente

Un Call Center es un centro de servicio telefónico para responder una gran cantidad de llamadas. Foto: iStock

Para nadie es un secreto que la tecnología ha llegado al punto de poder contestar y resolver dudas de los clientes de una empresa en particular.



Si entra a la página de una compañía, lo más probable es encontrar pestañas interactivas que le responderán las preguntas necesarias. Entre estas herramientas, por ejemplo, aparecen los ‘Chatbots’ que básicamente son asistentes virtuales programados para resolver diversas dudas puntuales.



Incluso si necesita pagar una factura, confirmar un dato u obtener una información, las páginas web empiezan a tener la solución sin la necesidad de un asesor ‘de carne y hueso’.



Aunque la atención al cliente es un campo amplio y numeroso, podría ser reemplazado del todo en un futuro.



Eso sí: en la actualidad el trabajo del asesor sigue siendo valorado en diversas entidades de todo tipo dado que, por el momento, se prima la comunicación ‘persona a persona’ que, más bien, se respalda con las ayudas digitales.

La interactividad es una de las herramientas más usadas por las grandes compañias. Foto: ¡Stock

Libreros o bibliotecarios

Libreros o bibliotecarios Foto: iStock

Si se pone a pensar, esta profesión puede que ya no sea del todo común. La cantidad de bibliotecarios es mínima y esto debido a que los funcionamientos en librerías y bibliotecas son diferentes.



Ya no es necesario que una persona lo guíe para encontrar el libro que necesita. De hecho, existen computadores que arrojan los datos exactos de la ubicación.



En este momento es una profesión catalogada ‘en peligro de extinción’. Es más, la inteligencia artificial puede sustituir sus funciones a la perfección.



Claro que, como ocurre en otros campos, un buen librero puede que no sea reemplazable por una computadora. Aunque el futuro y los avances tendrán la última palabra al respecto.

Los libros en línea ha incrementado en los últimos años. Foto: iStock

Conductores

La industria automovilística crece tecnológicamente Foto: iStock

Una de las industrias que ha tenido más avances tecnológicos en los últimos años ha sido la automovilística.



En 2016, el portal ‘Forbes’ informó que la compañía de lujo Tesla había fabricado un automóvil “con un piloto automático moderno y práctico que garantiza el máximo desempeño. Gracias a este aditamento, el piloto automático puede llevar al auto por un solo carril, cambiar de carril y controlar la velocidad como si el mismo conductor lo hiciera”.



La tecnología apunta cada vez más a la fabricación de carros autosuficientes. Justo la industria automotriz tiene ‘la vista’ en la autonomía de los vehículos y las posibles ventajas ante la ausencia del ‘error humano’ en las vías.

Los automóviles tiene una función llamada 'piloto automático' que le permiten tomar decisiones en la conducción. Foto: iStock

Secretarios

Unas de las funciones de esta profesión es : Recibir, almacenar o redactar documentos. Foto: iStock

Los algoritmos y programas tecnológicos han resultado tan efectivos que logran sustituir diversos cargos en oficinas.



El rol de secretariado, por hablar de uno de tantos puestos que se juegan ‘la pulseada’ con los proyectos cibernéticos, ha tenido que transformarse dado que las tareas tradicionales, como atención a las agendas y contestar mensajes o llamados, son actividades que algunas aplicaciones actuales pueden suplir.

La tecnología también sirve para facilitar el trabajo Foto: iStock

¿Estamos ante ‘la rebelión de las máquinas’ en el trabajo?

La programación en general se ha convertido en una valiosa habilidad. Foto: iStock

Aunque la tecnología ha dado pasos agigantados en los últimos años, según un estudio expuesto por Alejandro Melamed en su libro 'El futuro del Trabajo y el Trabajo del futuro', los avances no eliminarán los trabajos en un periodo corto.



“Las máquinas seguirán reduciendo precios, democratizando lo que alguna vez estuvo reservado a una minoría y suministrando ingresos que serían dedicados a áreas de la economía nuevas o existentes”, escribió el reconocido consultor y referente internacional en temas de Recursos Humanos.



Además, señaló: “las máquinas tomarán la posta de trabajos basados en actividades repetitivas, pero no parece ni por asomo que vayan a eliminar la necesidad de trabajo humano en mayor medida que en los pasados 150 años”.

