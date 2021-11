¿Gente tóxica y chismosa en el trabajo? Consejos para lidiar con ellos

En su trabajo suele compartir con personas de su misma u otra profesión. Entre estas puede encontrar grandes amigos o, simplemente, compañeros agradables y eficientes.



Sin embargo, la ‘selva de la oficina’ da pie para que surjan personalidades catalogadas por algunos como ‘tóxicas’ y/o chismosas.

Para lidiar con esos compañeros de oficina y evitar el agobio por el ambiente laboral siga estos consejos.

Tóxicos

La palabra ‘tóxico’ es muy común en la actualidad para definir relaciones amorosas, pero también aplica en el trabajo.



El diccionario de la Real Academia Española la define como algo “que contiene veneno o produce envenenamiento”.



(Siga leyendo: ¿Busca trabajo? Claves para encontrar empleo y no rendirse en el intento).



Álvaro Gordoa, licenciado mexicano en Ciencias de la Comunicación y consultor de imagen, define a las personas tóxicas en la oficina como “esas víboras que se la pasan arrojando dardos envenenados a diestra y siniestra, y cuya diana puedes ser usted o cualquier otra persona o situación”, según le contó al medio ‘W Radio’.

Los comentarios negativos pueden afectarlo. Foto: iStock

Si comparte con uno de ellos, escuchará a diario comentarios negativos y ‘pullas’. Esa actitud podría contagiarse y dañarlo tanto a nivel personal como laboral.



Gordoa, autor del libro ‘Imagen Cool’, recomienda:

1. Utilizar la inteligencia emocional

Esta es una capacidad que debe cultivarse en cualquier ámbito. A grandes rasgos, según el psicólogo Daniel Goleman, hace referencia a pensar en las emociones, controlar los impulsos y ser empático.



En la oficina es útil que no les dé trascendencia a los comentarios de la persona ‘tóxica’.



(Además: Sena anuncia 50 vacantes de empleo para carniceros en Irlanda).



Ya lo dice el consultor Gordoa: “Tómese un respiro y piense ‘no es para tanto’. Esas son sus opiniones”.

2. Sonreír

La sonrisa en un momento difícil hará que usted evite reacciones ofensivas. De acuerdo con el experto, lo motivará y podrá contagiar a sus compañeros de buenas actitudes.

La sonrisa y felicidad son las mejores herramientas para afrontar a los tóxicos. Foto: iStock

3. Evitar a la persona

Si puede hacerlo, mejor aléjese de la persona o evite tener el mayor contacto posible. Por ejemplo, en una reunión o en algún descanso para comer, no se siente ni esté al lado de ella. Que el asunto se límite a lo laboral.



(Le recomendamos: ¿Cómo aplicar al subsidio para jóvenes 'ninis’ que ofrece la Alcaldía?).

4. Tenga presentes los límites

A estos consejos mencionados se suman los del psicólogo y sociólogo español Arturo Torres, quien cree que puede ser difícil distanciarse por completo de ese tipo de personas.



Sin embargo, para él es muy valioso definir límites o líneas rojas en las actitudes de las personas, según lo que compartió en el blog ‘Psicología y Mente’.



Usted no debe aceptar agresiones físicas, humillaciones, mentiras o difamaciones. Esos límites debe tenerlos claros para que su compañero de trabajo no se sobrepase y entienda que usted merece respeto.

5. Lleve las riendas de la conversación

El psicólogo Torres aconseja que, si es usted quien entabla alguna conversación con el sujeto, ignore los comentarios negativos y, con ello, domine el tema.



“Haga que el diálogo vuelva a sus cauces normales cuando quiera cambiar de tema según sus intereses”, mencionó.

Si conversa con el tóxico no se tome las cosas personales. Foto: iStock

Chismosos

La oficina sin duda es uno de los espacios en los que hay más rumores y chismes. Los trabajadores buscan estar al tanto de cada situación y pueden crear una cadena de ‘rumorología’ que termine afectando su desempeño y su vida.



(Lea también: ¡Pilas!: una de las 'apps' más descargadas en Android roba datos bancarios).



“Es una manera de intercambiar emociones y sentimientos, así como reforzar vínculos, buscar protección y sentir que formamos parte de un grupo social”, afirmó la psicóloga Teresa Rodeja, en charla con el medio ‘La Vanguardia’.



Daniel Colombo, comunicador y consultor de empresas argentino, brinda algunas recomendaciones para lidiar con los chismosos:

1. Escuchar activamente

Ponga atención a lo que la otra persona le cuenta y formúlese las preguntas: “¿Es esto útil para mí?, ¿me sirve de algo?, ¿es constructivo en este entorno?”, indica el experto en su página web.



Si la mayoría de respuestas son negativas, lo que podrá hacer es cambiar de tema y darle la menor importancia a lo que le están diciendo. De acuerdo con Colombo, el sujeto la próxima vez pensará muy bien el tema de conversación y evitará los chismes.

2. No lo tome personal

En línea con el anterior apartado, el consultor señala que no debe dejarse afectar por las agresiones del chismoso. Él, en su afán por contar y saciar su ‘necesidad de información’, se exaspera sin darse cuenta.



(Siga leyendo: Estos multimillonarios en el mundo llegaron a perderlo todo).



Por tanto, no le preste atención y verá que la situación mejora.

Para mejorar el ambiente laboral evite reproducir los chismes. Foto: Stock Adobe

3. No reproduzca los chismes

No sea el que ‘lleva y trae cuentos’ sin ningún tipo de prueba. El experto indica que mejor se olvide del chisme y no pronuncie ni una sola palabra.



Otra situación distinta es que usted tenga que comunicarle algo a sus jefes que podría estar afectando el trabajo y proviene de un chisme.



En ese caso, según Álvaro Gordoa, analice si la situación merece contarse porque daña la operación o la imagen de su oficina. Lleve pruebas, no tome partido, mantenga bajo perfil y si hace parte del problema, cuente las cosas tal como sucedieron.



(Puede leer: Joven denunció a sus jefes porque no lo dejaron maquillarse en el trabajo).

Si escucha un chisme y afecta el trabajo, recolecte pruebas para decirle a sus superiores. Foto: iStock

La pandemia ha mermado un poco y, en el caso de Colombia, se retorna a las oficinas progresivamente para el trabajo presencial. Estará compartiendo con sus compañeros y si nota alguna de las actitudes descritas, ya contará con las herramientas para afrontar la situación y no ‘amargarse’ el rato.

