Buscar oportunidades laborales en el exterior se ha vuelto más que una tendencia; es la realidad de muchos latinoamericanos que se han atrevido a dejar atrás su país de origen con la esperanza de encontrar nuevas y mejores ofertas de trabajo, principalmente, en suelo estadounidense.

El trabajo duro, en ocasiones, trae sus buenos resultados y, gran prueba de ello, es que cada vez son más los videos que se hacen virales en TikTok por revelar las, para algunos, exorbitantes cifras de dinero que pueden llegar a ganar los migrantes en una semana laboral en el exterior.

Agustín, conocido en redes sociales como @Agustinzge, no es la excepción a la regla. Este joven argentino que se desempeña realizando tareas de limpieza en el estado de Texas, Estados Unidos, ha generado conmoción y curiosidad entre sus seguidores por dejar a la vista la, para nada despreciable, suma monetaria que recibe semanalmente.



“El pago de la semana pasada del trabajo. Quería enseñar cuánto es lo que gané” fue el mensaje que Agustín dio a sus seguidores segundos antes de comenzar a contar, uno a uno frente a la cámara, todos los billetes que hacían parte de su remuneración semanal.

“100, 200, 300, (...) 900, 1.000”, empezó a contar el joven argentino al tiempo que dejó a la vista un gran fajo de dólares. Momentos después reveló la tan esperada cifra total: en una semana se ganó 1.041 dólares -equivalentes a 4’664.329 pesos colombianos-.

El corto clip, por supuesto, no pasó desapercibido entre los internautas quienes se atrevieron a reaccionar al video viral. Tal es el caso de Milani Pérez, una usuaria chilena que, al igual que Agustín, realiza tareas domésticas en su país natal.

“Yo no me gano eso en un mes acá en Chile. Ya entiendo por qué quieren irse todos a los Estados Unidos”, fue la escueta pero reveladora frase con la que Pérez puso de manifiesto su descontento salarial. A su comentario, se sumaron otros que no solo denotaban sorpresa, sino también indignación y escepticismo.

“Sí, todo es color de rosa, pero nadie sabe que tienes que pagar por todo allá en EE.UU”, “yo vivo en Texas y gano casi $ 2000 dólares, pero tengo que pagar seguro de carro, arriendo, agua, luz seguro de salud, etc.” y “así como ganas en dólares, así mismo es el costo de todo, o sea, no es mucho si vas a pagar renta, comida, carro. Te viene quedando muy poco”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Los usuarios expresaron que el salario también es equivalente al costo de vida de Estados Unidos. Foto: iStock

Ante la ola de reacciones, Agustín puso en privado su cuenta de TikTok y aclaró que: “El fin del video era mostrar cuánto se puede llegar a ganar con mucho esfuerzo”.

De acuerdo con el ‘Portal de Datos sobre Migración’, históricamente, el país norteamericano se ha destacado por ser uno de los principales receptores de los flujos migratorios en el mundo.



“Estados Unidos ha sido y se mantiene como el principal destino mundial según estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas (ONU), más de 50 millones de migrantes internacionales se encontraron en este país de la región a partir del 2020”, señala el portal mencionado.

