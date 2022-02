Disfrutar de unas vacaciones en la playa, en una montaña, en una piscina o simplemente salir de casa es el paraíso para muchos. Las habitaciones ordenadas, las camas tendidas, la deliciosa comida y los hermosos paisajes son algunas de las cosas que, como huéspedes, se disfrutan más.



Sin embargo, para que un hotel funcione las 24 horas del día al servicio de los demás es necesario contar con personal calificado de limpieza, cocina, recreación, entre otras áreas, quienes hacen que todo marche sobre ruedas.

Algunas de estas personas narraron en la red social Reddit lo difícil e, incluso, molesto que puede ser para ellos algunas cosas que hacen los huéspedes mientras pasan su estadía en el hotel.

Tender la cama

Aunque para algunos hospedados esta acción puede ser un acto de cortesía, lo cierto es que para los trabajadores esto es molesto debido a que a la cama se le deben cambiar las sábanas y las fundas, por lo que tenderla solo requiere destenderla de nuevo.



“¿Quién quiere dormir en las sábanas usadas por las personas anteriores?” comentó un usuario de Reddit.

Ser muy romántico

Los pétalos de rosa pueden ser muy molestos de limpiar Foto: iStock

Las famosas camas adornadas con rosas formando un corazón son un clásico de las películas de romance, pero lo cierto es que este acto deja cientos de pétalos esparcidos por toda la habitación y es tedioso para el personal de limpieza del hotel encargarse de esto.



‘Susansonly’, una usuaria de la red, dijo: “ Por favor no hagan la cosa de los pétalos de rosa a menos que lo vayan a limpiar. Sí, es romántico, pero nadie quiere recoger los pétalos sobre los que estuvieron tú y tu compañero”.

Preguntas y reclamos

Algunas preguntas molestan a los recepcionistas. Foto: iStock

Aunque dicen que siempre es bueno preguntar, muchas veces los trabajadores de los hoteles se quejan de las preguntas o reclamos que hacen quienes llegan a hospedarse. Los comentarios y reclamos como: “¿Cómo es posible que no me pueda aceptar mi tarjeta que venció ayer?” o la exigencia de un reembolso porque algo estaba dañado durante su estadía son algunas de las cosas con la que no les gusta lidiar a los empleados.



“Si algo está dañado o no está funcionando correctamente, reportenlo a la recepción. Dejennos saber y nosotros lo reparamos”, afirmaba otros de los comentarios de la publicación.

