Video: trabajadora sexual le da una golpiza a un hombre que, al parecer, no le pagó

A pesar de que la industria del trabajo sexual está cada firmemente establecida en América Latina, la mirada histórica que se le ha dado siempre hace que sea un mundo muy poco regulado, donde pueden suceder constantemente crímenes, por lo que muchas trabajadoras se ven obligadas a aprender a defenderse por sí solas.



Esta es la historia de una trabajadora sexual que, el pasado viernes 16 de febrero, agarró a golpes a un hombre que presuntamente se había rehusado a pagarle por sus servicios, en el barrió Kennedy, pero no de Bogotá, sino de La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

“Vienes a tirar y no quieres pagar, eres muy sabido”, se puede escuchar a la trabajadora sexual gritándole al hombre, mientras le pega puños y patadas. Cabe recordar que en el país vecino, la palabra ‘sabido’ se usa de una forma similar a como en Colombia se usa ‘vivo’.



Incluso se escucha a los vecinos del barrio y a otras trabajadoras gritando ‘¡Págale! ¡Págale!”, al hombre que simultáneamente estaba siendo sacudido del pelo.



El hombre, por su parte, le rogaba a la mujer que dejara de golpearlo, explicando que no tenía dinero porque ese día lo habían robado, pero la mujer, defendiendo la paga que se le había prometido, responde “A mí no me importa, ¿pa’ qué te metes a cu**** si no vas a pagar?”.

🇪🇨 | Un hombre contrató los servicios de una prostituta y después se negó a pagarle, ella le metió una paliza arrastrándolo calle.



Ocurrió en Santa Elena, Ecuador. pic.twitter.com/u99PSqLrm4 — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) February 18, 2024

“Decía que le habían robado y por eso no pagó, al parecer ella lo conocía porque era su cliente y siempre venía a buscarla. El tipo se fue bien golpeado, pero contento porque el ‘palo’ le salió gratis”, le dijo uno de los presentes al medio local ‘Extra’, indicando que, según parece, el hombre nunca pagó su deuda.



Por otro lado, un ‘colega’ de la mujer, como lo describe el medio, declaró ante los periodistas de Extra que eso le pasaba por confiarse: “Ella sabe que tiene que cobrar por adelantado. Eso que sirva de experiencia a otras compañeras para que no les pase lo mismo”.

Reveladoras cifras sobre trabajo sexual en Bogotá

