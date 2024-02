Trabajadora de Hooters reveló que ganó 4 millones de pesos en propinas en un solo día 

Por medio de las redes sociales se hizo viral el video de una latina que trabaja en Hooters y se hizo una millonada, solamente en propinas, trabajando el día de su cumpleaños.



"Cuando trabajas en 'Hooters' y es tu cumpleaños te dejan usar una banda de 'Happy Birthday'. Voy a ir grapando las propinas que me den a lo largo del día y al final del video les voy a contar cuanto dinero hice en un día".



Sobre las dos de la tarde, esta joven ya tiene su banda llena de billetes con un valor de 20 dólares, se alcanzan a contar diez billetes, que equivaldían a $783.000 en Colombia.



Luego hace dos cortes a las cuatro de la tarde y a las seis de la tarde, donde su banda ya se ve más llena.



Sobre las diez de la noche, esta latina termina su turno y cuenta las propinas que le dieron a lo largo del día: "Aquí está todo lo que hicimos y vamos a contar", luego de hacerlo dice que trabajó dos turnos en día domingo, lo que hizo las propinas mayores a un día entre semana.



"Hice 1.114 dólares, lo que hizo de esto un súper día", concluyó la mesera. Al realizar la conversión a pesos colombianos, esta mujer hizo en total $4.366.189



La publicación se hizo rápidamente viral en las redes sociales y recibió varios comentarios: "¿Cómo trabajo en Hooters?", "Adiós ingeniería, hola trabajo en Hooters", "¿En Hooters dan un sueldo fijo o son solo propinas", "¿necesito permiso de trabajo para Hooters?.

¿Cómo se llega a trabajar en Hooters?



Una joven estadounidense, estudiante de enfermería, describió cuál había sido su proceso de selección para entrar como camarera en el restaurante, ella describió el proceso como "extraño".



Según su relato, la entrevista inició con preguntas normales que hacen en otros lugares de trabajo como: "¿Por qué quieres trabajar aquí?", "¿Qué crees que puedes aportar al trabajo?", "¿Cómo manejarías a un cliente insatisfecho?".



Posterior a esto, llegó lo que la mujer describió como "raro" y que catalogó como un casting, pues estas personas, "me sacaron y me tomaron una foto de cuerpo completo, lo que al principio pensé que era un poco extraño".



Luego de esto, le explicaron que no era para nada malo, pues según contó: "Descubrí que era así cuando querían decidir a quién iban a llamar, podían recordar como eras".



Según la página web de la compañía, buscan como trabajadoras: "Mujeres más entretenidas, orientadas a objetivos, glamorosas y carismáticas. Hooters Girls tiene ese don especial para hacer que todos los invitados se sientan bienvenidos", puntualiza.



"Tendrá todo tipo de oportunidades, como aparecer en el calendario anual de trajes de baño de Hooters. Ella es un ícono estadounidense en todo el mundo. No es una camarera”, dice el anuncio en su apartado de vacantes disponibles"-

