Trabajador de Homecenter se hace viral al armar desastre con pinturas en pleno pasillo

A través de las redes sociales, se hizo viral un video que muestra a un trabajador de Homecenter en un terrible caos, que al parecer provocó luego de derribar varios baldes de pintura blanca.



El video fue comentado por varios internautas que calificaron el hecho de anecdótico, además de compararlo con la nueva tendencia en la red sobre el audio 'Mi primera chamba', en el que las personas muestran eventos desafortunados o de poca suerte que les suceden en su trabajo.

Precisamente, con este tema de fondo, creado con la Inteligencia Artificial, un usuario de TikTok exhibe el instante en el que el joven intenta recoger el barniz que está derramado en el suelo, ante la mirada de compañeros y clientes del establecimiento.



(Le puede interesar: El polémico apodo que le tenía Piqué a Clara Chía cuando todavía estaba con Shakira).



En un overol y con guantes verdes, el mismo aparece limpiando el aparatoso incidente ayudado por un recogedor rojo, mientras regresa a una de las canecas el material que alcanza a reunir.



En el clip se ve cómo alrededor suyo hay unas vallas y una cinta amarilla que impide el paso, en tanto varios clientes observan el desastre, así como sus demás compañeros de área, donde dos de ellos no dudan en ayudarle.



(Siga leyendo: Video: joven se rapó la cabeza para ganar un iPhone en TikTok y ganó).



A pesar de la grabación, no hay registro del momento exacto en el que sucede el incidente, ni tampoco de la acción que desencadenó que más de ocho tarros grandes de pintura viniltex se desplomaran de sus estantes y terminaran tiñendo el suelo de uno de los pasillos del almacén de un manto blanco.



Como era de esperarse, los internautas que se toparon con el video de la red social no dudaron en comentar el episodio del trabajador de Homecenter, que sin duda recordará aquel día como uno de los más anecdóticos de su vida.



Allí, varios usuarios manifestaron que el hombre no tenía una gran suerte, además de hacer uno que otro chiste a modo de risa sobre lo acontecido, ya que varios especularon sobre quién debía pagar los daños, si el mismo empleado o si, en efecto, el material se encontraba asegurado, como llegaron a afirmar algunos.



(Lea también: Bone smashing', el peligroso reto de Tiktok de 'moldearse' la cara con golpes de martillo).



"La verdad, pobrecito, no todos los días son buenos"; "Le habrán dicho: 'Le aceptamos la carta de renuncia, pero después de qué limpie'"; "No aplica totalmente para mi primera chamba, falta el momento del desastre";"¿Eso se lo descontarán del sueldo?"; "Por mucho le hacen un memorando, esos productos están asegurados";"Yo renuncio de bien jaja", fueron algunos de los comentarios más destacados.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias