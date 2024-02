Trabajaba 40 horas en España y ahora gana lo mismo en solo tres días en Francia

A través de las redes sociales se viralizó el video de una joven que revelaba ganar lo mismo, e incluso un poco más, trabajando como recepcionista en un hotel en Francia, que cuando laboraba 40 horas seguidas en España, su país natal.

La usuaria, identificada como @laurisml2 en TikTok, publicó un clip donde aseguró que el salario era similar y a veces mayor por trabajar casi menos de la mitad de la jornada que normalmente tenía en el país castellano.



"Vengo a hablar de la gran diferencia de salarios que hay entre Francia

y España. Actualmente, estoy viviendo en Tolouse, llevo aquí desde octubre y estamos a febrero y encontré trabajo gracias a Dios rápidamente como recepcionista en un hotel. Es un contrato a tiempo parcial, es decir, trabajo solo tres días a la semana, o sea, está superbién y es que me pagan lo que me daban en España por un trabajo de 40 horas semanales, incluso más, o sea, es tan 'heavy'", dijo en al inicio del video la joven.



Aunque se desconoce la verdadera cantidad de su salario, porque no lo menciona en ningún momento del video, sí dejó claro que estas ganancias de más no son representativas de un costo de vida de más valor.



Aseguró que los precios eran relativos y no había gran discrepancia entre Valladolid, donde vivía, a la ciudad francesa en la que reside en la actualidad. Excepto por algunos temas de mercado y arriendo, el costo en el resto de cosas, de lo que ella considera gastos, es similar.



"Tolouse está súper cerca a Valladolid, y de verdad que no hay tanta diferencia. Por ejemplo, en lo que más lo notas es en el supermercado, las carnes, pollo y etc., pero es que luego lo demás es supersuperparecido la peluquería a precio normal, discotecas, más de lo mismo, transporte público, lo mismo 10 euros al mes y viajes ilimitados. Lo único es el tema alquiler, sí que hay un poco más de diferencia, pero tampoco es que digas wow", puntualizó en el tiktok.



Así mismo, aprovechó para animar a sus seguidores a que tomaran la iniciativa de ir a trabajar al país para conseguir un dinero de más y de paso vivir una experiencia distinta, conocer y disfrutar de un nuevo destino.



"Así que ya sabes, si quieres ahorrar, yo de verdad lo recomiendo. Vengan una temporada, al menos a Francia, que está cerquita de España. Es una oportunidad que yo de verdad aconsejo a todo el mundo porque se aprende un nuevo idioma y se espabila un poco que también nos viene muy bien de vez en cuando", finalizó la española.



Frente a la publicación hubo varios comentarios de internautas que le manifestaron su deseo de intentar migrar por un tiempo para trabajar en ese país: "Confirmo yo vivo en Toulouse y los precios son muy buenos"; "Pues si dices que no hay mucha diferencia entre precios, muy mal debe de estar España"; "¿Cómo puedo buscar trabajo allá? Es que quiero irme a Francia y no sé cómo", fueron algunos de los comentarios más destacados.

