Rigoberto Urán confiesa que orina sobre la bicicleta para calentarse

Tras finalizar la primera semana del Tour de Francia, el colombiano Rigoberto Urán se sinceró acerca de un tema que puede resultar curioso para muchas personas.

El ciclista contó, en un IGTV con el comentarista de ‘ESPN’ Juan Charry, cuál es su método para combatir el frío en temperaturas agresivas.



Primero recordó qué tanto le han afectado las condiciones climáticas en años anteriores: “Me acuerdo de una vuelta a España en la que iba entre los primeros y llegamos a Andorra, hacía un frío ni el berraco, no fui capaz de cerrarme la chaqueta y me congelé”.

Con el tiempo, sin embargo, encontró la solución. Una muy particular.



“Yo tengo una manera de calentarme que es buena”, comentó. “Me pego unas miadas y es lo único caliente que siento”.



El miembro del UF Education-NIPPO aclaró que cuando llueve no se detiene para hacer sus necesidades, sino que orina en su ropa: “Cada media hora orinando, ahí se va calentando uno de a poquito”.

Por otro lado, Rigoberto Urán aprovechó la entrevista para responder a los que dicen que la etapa del Tour de Francia es ‘tranquila’.



“No, parce, aquí no hay etapa tranquila. esas etapas tranquilas son peligrosas. Hay que estar súper concentrado y muy motivado porque uno no se puede descuidar ni un solo momento”, dijo.



Este martes inició la décima etapa del Tour, competencia en la cual el ciclista de Urrao, Antioquia, ha tenido un buen desempeño. Hasta el momento se posiciona como tercero en la general y está detrás de Tadeg Pogacar y Ben O’Connor, quien se impuso como líder de la novena etapa.



Vale destacar que no es la primera vez que un ciclista colombiano se sincera respecto a este tipo de temas que van mucho más allá del deporte y que para algunos pueden considerarse ‘escatológicos’.



Hace un año, Egan Bernal confesó en ‘The Juanpis Live Show’ que durante las competencias los corredores pueden detenerse para orinar, sin embargo, por cuestiones de tiempo, lo hacen subidos en la bicicleta con la ayuda de un compañero, quien sostiene el asiento mientras tanto.

