Desde hace varios meses se rumoraba que la relación de Goyo y Tostao, integrantes de la agrupación ChocQuibtown, no estaría atravesando por su mejor momento. Llevaban tiempo sin sacar música y tampoco se les veía juntos en redes sociales.



Luego, el artista apareció en el programa de farándula ‘La Red’, en agosto del año pasado, y cuando los periodistas le preguntaron por el tema solo respondió: “Todo bien, todo excelente, juntos en el escenario”.

Efectivamente, al tiempo el grupo volvió con ‘Los del vacile’, pero seguían enfocados en sus carreras en solitario.



(Siga leyendo: ‘Si te aburrió la de España’: Tini habría lanzado dardo para Yatra y Aitana).



Pues bien, esta semana se hizo oficial la separación y, a la vez, se confirmó que Tostao ya está saliendo con otra persona. Por medio de sus historias de Instagram compartió la que habría sido la propuesta.



En medio de una cena el intérprete de ‘La luz’ le escribió en un plato: ‘¿Quieres ser mi novia?’, a lo que la mujer marcó ‘Sí’.



Se trata de la doctora Guigliola Ofelia Valencia Castillo, especialista en Odontología Estética y Ortodoncia, quien tiene consultorios en las ciudades de Medellín y Quibdó. Aunque puso su cuenta privada, hubo varios internautas que alcanzaron a ver sus fotos y darse cuenta de que era amiga de Goyo cuando todavía estaban casados.

(Le puede interesar: El candente beso de Maluma y Yina Calderón que el cantante no olvida).

¿Qué respondió Tostao?

Después de que abundaran comentarios en su contra, el artista chocoano se pronunció en sus redes sociales, aclarando que hace 14 meses Goyo y él dividieron sus caminos: “Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce”.



“Ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, ¿dónde estaban cuando pasé por lo agrio?”, concluyó.



Goyo, en cambio, no ha dicho nada al respecto.

Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo,han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío 😍 ustedes inventan historias y me tratan de lo peor,donde estaban cuando pasé por lo agrio.

La vida es corta,vívanla — Tostao (@tostaocqt) February 18, 2023

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS