‘MasterChef Celebrity’, el programa de cocina más importante de Colombia, llegó recargado con nuevos retos esta temporada. Sin embargo, es tanto el deseo de los participantes de quedarse en la competencia que ya han surgido discusiones entre ellos tan solo en el segundo capítulo después de su estreno.

En el capítulo anterior, se definió quienes llevarían el delantal negro al siguiente reto en las playas de Barú. Allí, los equipos naranja, verde, rojo y azul se enfrentaron para decidir quienes estarían en el reto de eliminación.

Fueron el único equipo que presentó proteínas crudas. Entonces, no es nada personal FACEBOOK

TWITTER

Lo que le pondría el picante a este reto era que los concursantes que ya tenían delantal negro serían los jueces de los platos de sus compañeros y enviarían al reto de eliminación al equipo que no pasara la prueba.



Aunque parecía una dinámica sencilla, fue el foco de discusiones en este capítulo. El participante y cantante Tostao afirmó públicamente que la evaluación de los platos, por parte del otro equipo, no había sido objetiva.



Ahora el equipo verde, que está conformado por Corozo, Martín Karpan, Cristina, Luis Eduardo Arango y Tostao, deberá enfrentarse en el reto de eliminación con Nata, Aida, Aco y Carlos. Uno de ellos tendrá que abandonar la competencia.



(Lea también: Cristian Nodal ya se habría borrado su tatuaje de Belinda).

“Hubiera sido un buen juego que no supieran a quién correspondía cada preparación. Eso para que lo tengan presente la próxima vez, mañana nos enfrentaremos, chicos”, afirmó Tostao.



Sus demás compañeros afirmaron que, cuando Tostao iba a hacer una intervención, pensaron que era para hacer un chiste, que era algo que se esperaría de él. Sin embargo, quedaron muy sorprendidos con que él quisiera iniciar una discusión.



Aco le respondió a Tostao diciendo: “Quiero decirte que en dos platos de ustedes, las dos proteínas estaban crudas (...). Fueron el único equipo que presentó proteínas crudas. Entonces, no es nada personal”.

A pesar de que la polémica parecía haberse calmado, en realidad se hizo más grande cuando Aco y Tostao comenzaron a discutir en frente de los otros concursantes.



Con el fin de detener la controversia, la actriz y participante Manuela, se sumó diciéndole a Tostao que, a pesar de que tuvieran que elegir el equipo que llevaría el delantal negro, resaltaron las cualidades de cada plato y el buen trabajo de sus compañeros.



(Siga leyendo: Amo Onlyfans, me calienta mucho': Aura Cristina Geithner habla de todo).

Polémica en 'MasterChef'

Hubo un comentario que llamó mucho la atención, el cual fue el de el comediante Frank, quien ya había participado en la temporada anterior del reality. Él dijo que Tostao “podría ser la Carla de esta temporada”.



La actriz Carla Giraldo, ganadora de la anterior temporada de 'MasterChef', protagonizó la polémica del programa por su rivalidad con la comediante Liss Pereira y su amistad con Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya, quienes se autodenominaban ‘Las cuatro babys’.



Desde que las participantes comenzaron a discutir en la temporada pasada, 'MasterChef' ha sido calificada por los espectadores como un programa de polémica. Por esa misma razón, sorprende que en esta fase del reality siga habiendo controversia.

Más noticias

- Dani Duke, novia de 'La Liendra', habla de la filtración de su video íntimo.

- Conmovedor: vaca besa a hombre que la salvó del matadero estando embarazada.

- Evaluna Montaner y Camilo: esta sería la fecha del nacimiento de Índigo.

Tendencias EL TIEMPO