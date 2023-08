Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles condenó este martes al rapero Tory Lanez a 10 años de cárcel por disparar y herir en el pie a la también artista de hip-hop Megan Thee Stallion tras una fiesta celebrada en la casa de la modelo Kylie Jenner, ubicada en Hollywood, en julio de 2020.



El cantante canadiense, de 31 años, fue condenado tras haber sido hallado culpable en diciembre de tres delitos: disparo de un arma de fuego semiautomática, agresión con la misma pistola, y posesión de ésta cargada y no registrada a su nombre.



"Si pudiera volver atrás, cambiaría la serie de acontecimientos de aquella noche (...). Era mi amiga (Megan Thee Stallion) y es alguien que todavía me importa a día de hoy", declaró el rapero canadiense antes de la sentencia, según informaron medios estadounidense.



Asimismo, su defensa legal había solicitado que se considerara una libertad condicional o una pena de prisión mínima.



Sin embargo, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, David Herriford, desestimó la petición: "A veces la gente buena hace cosas malas (...). Las acciones tienen consecuencias y no hay ganadores en este caso", afirmó.

Tony Lanez en la audiencia. Foto: EFE

Por su parte, Megan Thee Stallion (28 años), que en el suceso de 2020 recibió impactos de bala en la parte posterior de los pies y tuvo que someterse a una cirugía, manifestó durante el proceso que, desde lo ocurrido, no ha tenido "ni un solo día de paz" y que "nunca" volverá a ser la misma persona.



Los abogados de Lanez, que permanece en prisión desde que fuera hallado culpable, intentaron una repetición del juicio alegando que el testimonio de Megan acerca de que su defendido le pidió que no fuera a la policía porque ya estaba en libertad condicional fue falso.



También habían argumentado que las pruebas de ADN utilizadas por los fiscales para identificar a Lanez como el autor de los disparos no eran sólidas.



La carrera del rapero comenzó en 2009 y, tras este suceso, publicó álbumes como "Alone At Prom" o "Playboy", ambos lanzados en 2021, que le llevaron a seguir aumentando su número de oyentes. Actualmente, cuenta con más de 23,5 millones de reproducciones mensuales solo en la plataforma Spotify.



Megan Thee Stallion consiguió alzarse con el Grammy a mejor nueva artista en 2021 y sus sencillos "Savage", con Beyoncé, y la colaboración "WAP", con Cardi B, llegaron a posicionarse por momentos en el número 1 de las listas de éxitos de Estados Unidos.



Redacción EFE

