Torres Gemelas: la historia de los edificios colapsados

El 11 de septiembre de 2001, hace 20 años, fallecieron más de 2.990 personas cuando 19 hombres de Al Qaeda secuestraron tres aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, a las afueras de Washington.



Los icónicos edificios del World Trade Center (WTC), de la Gran Manzana, colapsaron ante los ojos del mundo. El grupo terrorista quiso atacar los símbolos que representaban el poder de Estados Unidos, entre ellos las Torres Gemelas.



Estos dos edificios, diseñados a principios de la década de 1960 por Minoru Yamasaki y Asociados, eran muy importantes para Nueva York y el país norteamericano.



Fueron inaugurados el 4 de abril de 1973 y, con 110 pisos de altura cada uno, eran en su momento los edificios más altos del mundo.



El World Trade Center 1 (la torre norte) y World Trade Center 2 (la torre sur) estaban ubicadas en el Bajo Manhattan, exactamente en el corazón del distrito financiero de Nueva York.



Aspectos del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, en Nueva York. Foto: AFP

Allí podían llegar a trabajar hasta 50.000 personas en un día normal. Cada torre tenía 99 ascensores, con capacidad media para más de 50 personas, y 71 escaleras automáticas.



Entre las compañías que operaban en las Torres Gemelas estaban el Bank of America, CNN, Lehman Brothers, Morgan Stanley, NBC, la oficina de la Embajada de Tailandia o Fuji Bank.



En los pisos 106 y 107 de la torre norte se encontraba ubicado el restaurante Windows on the World, nombrado en 1979 como el mejor del mundo por la revista 'New York'. Por su parte, en la torre sur, en los mismos pisos, se encontraba el mirador para el público, conocido como Centro de Observatorios del World Trade Center.



¿Cómo estaban construidas?

Según contó el arquitecto Iván Samaniego, del estudio de arquitectura INTENSO Madrid, a 'El Confidencial', "el sistema estructural que se eligió es el denominado "tubo dentro de tubo" (tube in tube), que consiste en que los elementos que soportan las cargas son la fachada, a través de una sucesión de vigas y pilares, y un núcleo central rígido".



En lugar de ser de hormigón, como en otros edificios de gran altura, el núcleo central de las Torres Gemelas era de acero, al igual que el resto de la estructura. "Este sistema, al usar un material estructural principal, permite que la construcción sea bastante rápida", indicó el experto.



Así se veían las Torres Gemelas antes del ataque del 11S. Foto: iStock

Otros ataques al WTC

Aunque el ataque del 11 de septiembre fue el más mortífero, el WTC ya había enfrentado previamente un ataque terrorista perpetrado por Ramzi Yousef el 26 de febrero de 1993. En este se colocó una bomba en el estacionamiento subterráneo de la torre norte. El ataque dejó un saldo de 6 muertos.



De igual manera, otros incidentes se habían presentado previamente, como un incendio ocurrido el 13 de febrero de 1975 en el piso 11 de la torre norte y un robo el 14 de enero de 1998.



